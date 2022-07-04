О чём будет новый фильм «Барби»

Уже совсем скоро зрители смогут увидеть жизнь куклы Барби, но кроме фотографий актёров в образе культовых игрушек, о фильме мало что известно, а потому у пользователей возникает всё больше вопросов о будущем сюжете. Одно понятно, что премьера совсем не похожа на фильм, ориентированный только на детскую аудитории. Тем более, стоит взять по внимание тот факт, что режиссёром проекта стала Грета Гервиг, получившая признание и три номинации на премию «Оскар» за свои феминистские и эмоционально резонирующие работы вроде «Маленькие женщины» или «Леди Бёрд» с Сиршей Ронан в главной роли.

Фото: Mainstyle Mainstyle

С тех пор, как в апреле были опубликованы первые снимки Барби и Кена (которых сыграют Марго Робби и Райан Гослинг), пользователи не перестают интересоваться идеей уникального фильма. Известно, что актёрский состав обещает быть звёздным, ведь мы увидим Кейт Маккиннон, Америку Феррера, Симу Лю, Уилла Феррелла и Иссу Рэй. Пока что единственной информацией о содержании новинки остаётся одно предложение на IMDb: «Куклу, живущую в Барбиленде, изгоняют за то, что она недостаточно совершенна, и она отправляется на поиски приключений в реальном мире».