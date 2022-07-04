Китайские летающие вампиры произвели фурор на выставке на Тайване

На Тайване открылась выставка ужасов "Призраки и ад: подземный мир в азиатском искусстве. Об этом сообщает Taipei Times. Выставка была создана по мотивам шоу, которое дебютировало в Музее на набережной Бранли в Париже. Экспозиция появилась в Художественном музее Тайваня и сразу завоевала интерес со стороны зрителей. По данным источника, в первый день галерею посетило 6 861 человек. Однако здание может вместить одновременно только 200 человек, поэтому организаторам пришлось дважды приостанавливать продажу билетов. Музей установил ограничение времени посещения для выставочного зала, в котором находятся три летающих вампира в одежде династии Цин. Источник сообщает, что выставка продлится до 16 октября 2022 года. Ранее сообщалось, что на аукционе в Британии продали набор со святой водой для борьбы с вампирами.