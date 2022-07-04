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1 час назад

Выяснилось основное место съемок второй части «Дюны»

Даша Краснова

Выяснилось, что съемки фильма «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева пройдут в Будапеште. Об этом сообщает Deadline.

Выяснилось основное место съемок второй части «Дюны»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Вторую часть фантастического боевика начнут снимать 4 июля в итальянском городе Альтиволе в области Венеции. Полноценное производство начнется 21 июля в Будапеште, Венгрия, где снималась первая часть фильма.

Съемки в Италии будут проходить в гробнице рода Брион, которую спроектировал архитектор Карло Скарпа. Склеп в стиле модерн включает в себя часовню, бассейн и сад. Там же похоронен и сам Скарпа.

Премьера «Дюны 2» назначена на 17 ноября 2023 года. В фильме примут участие Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем.

В новом фильме также сыграют Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс.

До этого мы рассказывали, чем шокирует вторая «Дюна» Дени Вильнева.

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