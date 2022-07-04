Стартуют спецпоказы фильма «Продукты 24»

«Продукты 24» — это полнометражный, очень заметный дебют 34-летнего режиссера Михаила Бородина. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда в районе Гольяново освободили женщин, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов. Бородин лично с ними общался. Создатели ленты очень надеялись, что фильм привлечет внимание к судьбам конкретных людей. Роли исполняют представители Центральной Азии, большей частью непрофессиональные актеры, в том числе одна из реальных фигуранток этой истории. Съемки проходили в российской столице и в Узбекистане.

Фото: BFM.RU BFM.RU

В России будут только отдельные спецпоказы этого фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске — с 4 по 11 июля. Почему не устроили широкий прокат, объясняет продюсер фильма Артем Васильев:

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— Картина посвящена очень болезненной теме, которую многие предпочитаютне замечать, — теме современного рабства. Это арт-кино, довольно непростое для восприятия, к которому современный кинозритель в больших городах в принципе не очень часто расположен, особенно учитывая обстоятельства, которые нас окружают. И ситуация сложилась таким образом, что от картины практически все прокатчики отказались. И мы решили, что лучшим прокатом в этой ситуации будут точечные показы в больших городах, которые мы будем делать своими силами.

— После мировой премьеры в Берлине что-то изменилось в деле «гольяновских рабов»? Привлекли ли внимание правоохранителей?

— Вы знаете, дело дошло до Европейского суда по правам человека и должно было быть там уже рассмотрено по существу, но, к сожалению, в этот момент Россия вышла из ЕСПЧ. Точка справедливости в этом деле не поставлена.

Фильм «Продукты 24» попал во внеконкурсную программу прошедшего Берлинского кинофестиваля, который особо примечает остросоциальные темы. Его отметили наградой Европейской конфедерации художественного кино. Потом успешно показали на других зарубежных киносмотрах. Многие сравнивают «Продукты 24» с «Айкой» Сергея Дворцевого. Тот фильм получил приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, но в прокате в России провалился. О проблемах мигрантов в кино действительно мало говорят, но поднимать эту тему нужно, убежден кинокритик Сергей Сычев:

Сергей Сычев кинокритик «Продукты 24» снят частично вообще как хоррор, так что слабонервные, наверное, не смогут его досмотреть до конца. Кто все-таки пересилит себя, тот немного задумается, почему так получилось, что у нас в стране фактически узаконено рабство по отношению к иностранным гражданам — людям, которые вынуждены жить, скрываясь от полиции, скрываясь от проверок документов, без регистрации, в каких-то бараках. Может быть, такие фильмы, как «Продукты 24», если они будут становиться темой для широкого общественного обсуждения, как-то изменят эту ситуацию, но пока не видно к этому никаких предпосылок. Можно об этом судить по таким косвенным признакам, как то, что фильм «Айка», который был показан в Каннах, был практически незамечен в России».