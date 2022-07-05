Жених Меган Фокс боялся, что его убьют

Чтобы поддержать жениха — Колсона Бейкера (именно его сценический псевдоним — Machine Gun Kelly), 35-летняя кинозвезда Меган Фокс («Трансформеры») пришла на премьеру в розовом платье. Этот «немужской» цвет Колсон обожает. Жгучая брюнетка Меган осветлила волосы и выглядела словно вульгарная кукла Барби. В фильме подробно и предельно откровенно рассказано о самых сложных периодах жизни Бейкера. Особенно трагично выглядит момент, когда в 2020 году музыкант потерял отца.