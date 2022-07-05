Жених Меган Фокс боялся, что его убьют

В Нью-Йорке прошла премьера полнометражного документального фильма «Machine Gun Kelly: жизнь в розовом цвете».
Чтобы поддержать жениха — Колсона Бейкера (именно его сценический псевдоним — Machine Gun Kelly), 35-летняя кинозвезда Меган Фокс («Трансформеры») пришла на премьеру в розовом платье. Этот «немужской» цвет Колсон обожает. Жгучая брюнетка Меган осветлила волосы и выглядела словно вульгарная кукла Барби. В фильме подробно и предельно откровенно рассказано о самых сложных периодах жизни Бейкера. Особенно трагично выглядит момент, когда в 2020 году музыкант потерял отца.
"Я не выходил из комнаты, и мне стало очень, очень, очень темно. Началась дикая паранойя, что кто-то придет и убьет меня",
— вспоминает 32-летний Колсон.
К счастью, депрессию победила роман с Меган Фокс. Именно в 2020 году они начали встречаться. Также благодаря возникшим отношениям Колсон смог наконец-то завязать с наркотиками.