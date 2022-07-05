Топ-5 самых захватывающих биографических фильмов

Как бы режиссеры и сценаристы не были горазды на выдумки, истории реальных людей зачастую захватывают больше, чем фантастика. Рамблер подготовил для вас Топ-5 самых впечатляющих биографических фильмов.
Режиссер Ричард Аттенборо
Картина, ставшая истинным триумфом и поразившая зрителей со всего мира. Рассказывает об удивительной жизни и борьбе Махатмы Ганди за свободу Индии от британской короны. Фильм принес Бену Кингсли, сыгравшему главную роль, его первый "Оскар".
Режиссер Мартин Скорсезе
Картина о жизни выдающегося боксера Джейка ЛаМотты. О том, как его пыл и ярость помогали ему добиваться невиданных мировых побед на ринге и при этом разрушали его жизнь вне спорта.
Режиссер Джим Шеридан
Фильм рассказывает о жизни сильного инвалида духом Кристи Брауна. Мужчина с детства страдал от церебрального паралича, однако вера и любовь его семьи дала ему силы на то, чтобы не просто не падать духом, но и стать выдающимся художником и писателем. Все свои работы он писал одной ногой.
Режиссер Стивен Содерберг
Реальная история американской правозащитницы Эрин Брокович, ведущей активную борьбу против компании, засоряющей грунтовые воды химикатами. Последствием выбросов стали многочисленные случаи онкологических заболеваний среди местных жителей. За главную роль в этом фильме Джулия Робертс получила "Оскар".
Режиссер Анджелина Джоли
История повествует об олимпийском чемпионе, попавшем на Вторую мировую войну в качестве командира бомбардировщика. После крушения в океане солдат попадает в плен к японцам, но вовсе не думает сдаваться.