Топ-5 самых захватывающих биографических фильмов

Как бы режиссеры и сценаристы не были горазды на выдумки, истории реальных людей зачастую захватывают больше, чем фантастика. Рамблер подготовил для вас Топ-5 самых впечатляющих биографических фильмов.

Фото: Кадр из фильма "Несломленный" Кадр из фильма "Несломленный"

»Ганди», 1982 год

Режиссер Ричард Аттенборо

Картина, ставшая истинным триумфом и поразившая зрителей со всего мира. Рассказывает об удивительной жизни и борьбе Махатмы Ганди за свободу Индии от британской короны. Фильм принес Бену Кингсли, сыгравшему главную роль, его первый "Оскар".

«Бешеный бык», 1980 год

Режиссер Мартин Скорсезе

Картина о жизни выдающегося боксера Джейка ЛаМотты. О том, как его пыл и ярость помогали ему добиваться невиданных мировых побед на ринге и при этом разрушали его жизнь вне спорта.

«Моя левая нога», 1989 год

Режиссер Джим Шеридан

Фильм рассказывает о жизни сильного инвалида духом Кристи Брауна. Мужчина с детства страдал от церебрального паралича, однако вера и любовь его семьи дала ему силы на то, чтобы не просто не падать духом, но и стать выдающимся художником и писателем. Все свои работы он писал одной ногой.

«Эрин Брокович», 2000 год

Режиссер Стивен Содерберг

Реальная история американской правозащитницы Эрин Брокович, ведущей активную борьбу против компании, засоряющей грунтовые воды химикатами. Последствием выбросов стали многочисленные случаи онкологических заболеваний среди местных жителей. За главную роль в этом фильме Джулия Робертс получила "Оскар".

«Несломленный», 2014 год

Режиссер Анджелина Джоли