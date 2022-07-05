Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал захватывающие триллеры, которые проберут вас до мурашек.

Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров" Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Исчезнувшая» (2014)

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Фильм-головоломка Дэвида Финчера с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях. Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и цепочка подсказок, которые помогут пролить свет на судьбу исчезнувшей.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Девушка в поезде» (2016)

Триллер по бестселлеру Полы Хокинс о пьющей Рэйчел, которая становится свидетельницей убийства, но ей никто не верит. Женщина оказывается втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. В главных ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Девушка в поезде"

«Тебя никогда здесь не было» (2017)

Бывшего агента ФБР нанимают, чтобы отыскать и спасти единственную дочь крупного политика. Отставной военный спасает ребенка, но при этом выясняет, что за похищением стоят влиятельные и коррумпированные люди. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс.

Кадр из фильма "Тебя никогда здесь не было"

«Красный воробей» (2018)

Стильный боевик от режиссера «Голодных игр» о балерине, которая после вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. Девушка становится лучшей на курсе, и теперь пытается примирить в себе человека, которым она была, и силу, которая она овладела. Главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лоуренс.

Кадр из фильма "Красный воробей"

«Женщина в окне» (2021)

Эми Адамс, Джулианна Мур и Гари Олдман в детективном триллере Джо Райта («Гордость и предубеждение») о женщине, которая страдает агорафобией (страх и беспокойство при нахождении в местах без возможности легко их покинуть) и однажды становится свидетельницей убийства. Вот только ей никто не верит.

Кадр из фильма "Женщина в окне"

«Аллея кошмаров» (2021)

Криминальный триллер Гильермо дель Торо о мошеннике Стэне Карлайле, который объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В главных ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.

Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Глубокие воды» (2022)