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2 часа назад

7 триллеров, которые проберут до мурашек

Мира Маркина

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал захватывающие триллеры, которые проберут вас до мурашек.

Триллеры, которые проберут вас до мурашек
Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров"Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Исчезнувшая» (2014)

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Фильм-головоломка Дэвида Финчера с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главных ролях. Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и цепочка подсказок, которые помогут пролить свет на судьбу исчезнувшей.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Девушка в поезде» (2016)

Триллер по бестселлеру Полы Хокинс о пьющей Рэйчел, которая становится свидетельницей убийства, но ей никто не верит. Женщина оказывается втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна поезда то, что было скрыто ото всех. В главных ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Девушка в поезде"

«Тебя никогда здесь не было» (2017)

Бывшего агента ФБР нанимают, чтобы отыскать и спасти единственную дочь крупного политика. Отставной военный спасает ребенка, но при этом выясняет, что за похищением стоят влиятельные и коррумпированные люди. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс.

Кадр из фильма "Тебя никогда здесь не было"

«Красный воробей» (2018)

Стильный боевик от режиссера «Голодных игр» о балерине, которая после вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. Девушка становится лучшей на курсе, и теперь пытается примирить в себе человека, которым она была, и силу, которая она овладела. Главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лоуренс.

Кадр из фильма "Красный воробей"

«Женщина в окне» (2021)

Эми Адамс, Джулианна Мур и Гари Олдман в детективном триллере Джо Райта («Гордость и предубеждение») о женщине, которая страдает агорафобией (страх и беспокойство при нахождении в местах без возможности легко их покинуть) и однажды становится свидетельницей убийства. Вот только ей никто не верит.

Кадр из фильма "Женщина в окне"

«Аллея кошмаров» (2021)

Криминальный триллер Гильермо дель Торо о мошеннике Стэне Карлайле, который объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В главных ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.

Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Глубокие воды» (2022)

Эротический триллер с Беном Аффлеком и Аной де Армас в роли супружеской пары, у которой, на первый взгляд, есть все, о чем можно мечтать: очаровательная дочь, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру: Мелинда намеренно не скрывает измены, а Вик прощает ей все. И однажды одного из ее любовников находят мертвым.

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