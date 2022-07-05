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1 час назад

Фильм о советских летчиках снимают в Волгограде к годовщине Сталинградской битвы

ТАСС

Съемки художественно-документального полнометражного фильма о Великой Отечественной войне "Родное небо" пройдут в Волгоградской области благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Кинокартину покажут в следующем году к 80-летней годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. Об этом во вторник ТАСС сообщил режиссер фильма Роман Высоцкий.

К 80-летней годовщине Сталинградской битвы снимут фильм
Фото: unsplash.comunsplash.com

Волгоградская кинокомпания "Белая Стрела" объявила о начале съемок художественно-документального фильма "Родное небо", посвященного подвигу советских летчиков в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Проект "Родное небо" в этом году стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, сумма поддержки составила более 2 млн рублей, еще столько же в проект вложит автономная некоммерческая организация кинокомпания "Белая Стрела".

"Наш некоммерческий проект направлен на увековечение памяти девяти летчиков — героев Сталинградской битвы. Хотим сделать премьеру в 2023 году к 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. Планируем, что героическая кинокартина выйдет на федеральных каналах и в кинотеатрах, постараемся показать за рубежом", — сказал Высоцкий.

Он отметил, что кастинги уже начались. В съемках примут участие непрофессиональные актеры — взрослые, молодежь, дети. Кроме того, будут приглашены звезды российского кино. Съемки пройдут в Волгограде, а также Городищенском, Среднеахтубинском, Краснослободском районах Волгоградской области. Саундтреки к кинофильму запишут ансамбль русской песни "Бабкины внуки" под руководством Владимира Латенкова, а также продюсер Сергей Сельянов и певица Юлия Алакина (Ткач).

Помимо съемок в фильме, юные актеры высадят аллею голубых елей в память о летчиках-героях, установят мемориальную плиту в поселке Октябрьский, выпустят электронный сборник, посвященный героям, а также представят в школах Волгограда и области выездную выставку о них.

Фильмы,Иван Крючков,Сергей Сельянов,
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