Фильмы, способные заменить поход к психологу

Искусство создано не только для развлечения и для того, чтобы расслабить голову после рабочего дня. Многие люди ассоциируют себя с героями популярных фильмов и видят в жизни и сюжете некоторые закономерности. Так, многие находят ответы на свои внутренние вопросы через кино. О фильмах, которые могут заменить сеанс у психолога — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма “Тик-так, бум!” Кадр из фильма “Тик-так, бум!”

“Тик-так, бум!” (2021)

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В центре сюжета — молодой писатель, который гонится за славой, деньгами и сетует на жизнь из-за того, что ему скоро 30, а он еще ничего не добился. Он несколько лет пишет песню к одному своему мюзиклу и надеется, что станет всемирно известным. Главный герой так сильно гонится за своей мечтой, что не замечает жизни, которая происходит вокруг него. Тем временем у него умирают друзья, уходит любимая девушка. Это — история о том, что даже цель всей жизни не стоит того, чтобы откладывать свою жизнь “на потом”. Нужно посмотреть тем, кто любит уходить с головой в работу, а также постоянно сравнивает себя с другими, занижая свои достижения.

“Загадочная история Бенджамина Баттона” (2008)

Кадр из фильма “Загадочная история Бенджамина Баттона”

Фильм рассказывает о мужчине, который родился со странной аномалией. В детстве он выглядел, как старик, а с возрастом становился все моложе. На протяжении своей жизни он сталкивается со многими сложностями, но продолжает бороться, как обычный человек. В нем он много рассуждает о жизни, смерти, возрасте и предназначении людей. Фильм стоит посмотреть тем, кто устал от жизни, запутался в себе и не понимает, чего он хочет дальше.

“Жутко громко и запредельно близко” (2011)

Кадр из фильма “Жутко громко и запредельно близко”

Картина основана на одноименном романе и рассказывает вымышленную историю мальчика Оскара. Его отец погиб при терактах 11 сентября, и маленький мальчик не может принять то, что его папы больше нет. Он находит в его вещах ключ, и пытается найти замок, который он открывает. Оскар бегает по городу, знакомится с новыми людьми, которые знали его отца, и в конце разгадывает главную загадку. Эту ленту стоит посмотреть тем, кто пережил тяжелую потерю близкого человека, и не может справиться с ней до сих пор.

“Хорошо быть тихоней” (2012)

Кадр из фильма “Хорошо быть тихоней”