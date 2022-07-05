Фильмы, способные заменить поход к психологу

Искусство создано не только для развлечения и для того, чтобы расслабить голову после рабочего дня. Многие люди ассоциируют себя с героями популярных фильмов и видят в жизни и сюжете некоторые закономерности. Так, многие находят ответы на свои внутренние вопросы через кино. О фильмах, которые могут заменить сеанс у психолога — в материале “Рамблера”.
В центре сюжета — молодой писатель, который гонится за славой, деньгами и сетует на жизнь из-за того, что ему скоро 30, а он еще ничего не добился. Он несколько лет пишет песню к одному своему мюзиклу и надеется, что станет всемирно известным. Главный герой так сильно гонится за своей мечтой, что не замечает жизни, которая происходит вокруг него. Тем временем у него умирают друзья, уходит любимая девушка. Это — история о том, что даже цель всей жизни не стоит того, чтобы откладывать свою жизнь “на потом”. Нужно посмотреть тем, кто любит уходить с головой в работу, а также постоянно сравнивает себя с другими, занижая свои достижения.
Фильм рассказывает о мужчине, который родился со странной аномалией. В детстве он выглядел, как старик, а с возрастом становился все моложе. На протяжении своей жизни он сталкивается со многими сложностями, но продолжает бороться, как обычный человек. В нем он много рассуждает о жизни, смерти, возрасте и предназначении людей. Фильм стоит посмотреть тем, кто устал от жизни, запутался в себе и не понимает, чего он хочет дальше.
Картина основана на одноименном романе и рассказывает вымышленную историю мальчика Оскара. Его отец погиб при терактах 11 сентября, и маленький мальчик не может принять то, что его папы больше нет. Он находит в его вещах ключ, и пытается найти замок, который он открывает. Оскар бегает по городу, знакомится с новыми людьми, которые знали его отца, и в конце разгадывает главную загадку. Эту ленту стоит посмотреть тем, кто пережил тяжелую потерю близкого человека, и не может справиться с ней до сих пор.
На первый взгляд фильм может показаться инфантильным, но на самом деле в нем заложен довольно глубокий смысл. Он рассказывает об ученике старшей школы, который переживает кризис, отсутствие друзей и личной жизни. Ко всему прочему, он недавно потерял тетю и лучшего друга, и теперь ему совсем одиноко. Однако он неожиданно знакомится с новыми людьми, которые помогают ему обрести себя. Фильм стоит посмотреть тем, кто страдает от одиночества и запутался в собственных чувствах. Он поможет понять, что не все всегда лежит на поверхности.