«Моя любовь, Хиросима»: фильм о любви после ядерного взрыва

«Хиросима, моя любовь» — одна из самых пацифистских картин в истории кинематографа. Это фильм 1959 года, который захватывает с первых минут. Герои находятся в Хиросиме, и будто бы должен отражать ужасы взрыва ядерной бомбы. Но работа оказывается даже более многогранной. Оказывается, Хиросима — это единственная трагедия в мире. "Рамблер" расскажет о фильме подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Когда мы говорим об одном трагическом событии, то часто не учитываем, что это комплексная ситуация, которая касается многих людей. Это боль с разных сторон, которая влияет частную жизнь по-своему. Понять в этом друг друга порой даже невозможно, поэтому чаще всего фильмы сконцентрированы на чем-то одном. Но в фильме «Хиросима, моя любовь» режиссер Ален Рене решил поступить иначе.

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Он решил показать, что понимание возможно, если его хотят достичь влюбленные. Поэтому в кадре показана любовь французской актрисы и японского архитектора. Каждый состоит в браке. Каждый оплакивает собственную боль и находит в адюльтере возможность хоть что-то ощутить. Скоро станет ясно, что пережив огромные потери, герои неожиданно находят отдушину друг в друге. Спустя много лет «пустого» они испытывают что-то искреннее, чем одаривают и мучают себя.

Память героев и разговоры постоянно возвращают в прошлое. Во времена немецкой оккупации Франции во Второй Мировой войне и соотвественно бомбежку американцами Хиросимы в августе 1945-го года. Для многих бомбежка Хиросимы и Нагасаки ознаменовала конец Второй мировой войны, а не траур, о чем упоминает главный герой.

Француженка рассказывает о том, как потеряла любимого человека, который впоследствие окажется немцем. Это ясно не сразу. Как зрители, мы полностью проникаем в чувственный опыт героини. Было трудно смотреть, насколько тяжело ей вспоминать пережитое. И дело не только в том, что первая любовь завершилась трагедией и сутками плача на остывающем теле. «Как же долго он умирал», - говорит она. Вместе с его смертью ушли и надежды, угасла страсть в молодом теле, потерян разум и все самое нежное. Ситуацию усугубило отношение к женщинам, состоявшим в любовных отношениях с врагами.

Мы не просто видим, мы чувствуем боль юной девушки, неспособной противостоять чувствам. И мы знаем, что впоследствие ее ждёт ярость, публичное унижение, заточение в безумстве, годы пустоты. Война обличает худшее в нас, на войне любовь не является оправданием. Прошло четырнадцать лет, спустя которые главная героиня почувствовала хоть что-то. Она впервые рассказывает свою историю. Ему и зрителям. Японец же потерял всю свою семью, но об ужасах Хиросимы больше напоминает окружающая обстановка. В фильме он выступает слушателем.