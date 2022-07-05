Известная актриса рассказала о себе и своей семье

Актриса Любовь Зайцева снялась в полусотне фильмов, в их числе «Две судьбы», «Город соблазнов», «Час Волкова», «Доктор Котов». А ещё она наша соседка, живёт в Щукине. Разговор проходил в уютном кафе недалеко от станции метро «Октябрьское Поле».

Фото: Управа района Щукино Управа района Щукино

Если бы предложили переехать — отказалась бы

Видео дня

— Люба, давно живёте в Щукине?

— Лет 14 назад к себе в Щукино меня привёз муж. Сейчас, если бы мне предложили куда-то переехать, я бы отказалась. Здесь до Серебряного Бора ехать всего 10 минут и, если не брать в расчёт пробки, недалеко как до центра, так и до нашей дачи на Новой Риге, да и до аэропорта Шереметьево. Кроме того, здесь у меня появилось много знакомых: я человек общительный, открытый. Говорю это не для того, чтобы произвести впечатление, просто это меня саму питает. Я, например, на съёмочную площадку приезжаю раньше назначенного времени, мне надо со всеми познакомиться, наладить отношения. Я как кошка, которая заходит во все уголки, чтобы оценить ситуацию перед тем, как расслабиться.

На первые съёмки попала случайно

— Вы, наверное, как многие девочки, с детства мечтали блистать на сцене или в кино?

— У меня нет особой истории. В детстве я с удовольствием забиралась на табуретку и устаивала для домашних концерты, перепевая репертуар Пугачёвой. Не более того. Но однажды, когда я с дедушкой была в магазине, мне не понравилось, как на меня посмотрела продавщица, и я тогда мысленно произнесла: «Смотри, смотри, скоро вы все обо мне услышите». Почему я так решила — непонятно.

— Ваша кинокарьера началась с «Ералаша». Как вы туда попали?

— Меня случайно заметили, пригласили на съёмки. А когда мы с мамой приехали на съёмочную площадку, нам объяснили, что есть специальная театральная школа. Мама не возражала, чтобы я туда поступила, она вообще-то хотела, чтобы я стала телеведущей. Но с этим у меня не получилось: мне сложно обуздать свои естественные эмоции — например, не заплакать в ответ на какие-то печальные известия.

Почувствовала известность после «Города соблазнов»

— А когда почувствовали себя узнаваемой?

— Как-то, после выхода на телеэкраны фильма «Город соблазнов», где играла главную роль, я оказалась в центре Москвы. И вдруг ко мне подходит незнакомый молодой человек невозможной красоты и говорит: «Простите, я сегодня не успеваю посмотреть серию. Скажите, пожалуйста, что сегодня в ней будет?» Я в это время снималась в продолжении «Города соблазнов» и так была замотана, что не знала, какая серия выходит. Но что-то сказала, а он продолжает: «Если бы я не был убеждён в том, что таких, как я, у вас очередь, осмелился бы вас пригласить на чашечку кофе. Знайте, пожалуйста, что вы прекрасны». После сразу развернулся и ушёл, я даже отреагировать не успела.

— Участие в каком фильме вам запомнилось?

— Одна из таких работ — сериал «Две судьбы». Я была под впечатлением от работы с режиссёром Валерием Усковым. Маститый режиссёр с большой заботой относился к нам, молодым актёрам. Например, уступаешь ему место, а он говорит: «Пожалуйста, не вставайте! Актёр должен отдыхать». Спрашиваю его: «А можно моя героиня не будет такой дрянью?» Он говорит: «Можно». Я вообще такой человек, что если меня ругать, то я упрусь рогом и все равно буду настаивать на своём. А если мне авансом дать любви и ласки, то я наизнанку вывернусь.

Не раздеваюсь и не целуюсь

— В каких сценах вы бы отказались сниматься?

— Я не снимаюсь обнажённой. В своё время мне поступало много предложений от мужских журналов. Я была юной, но думала о том, что когда-нибудь моему будущему мужу будет неприятно знать об этом. Как-то, ещё в студенческие годы, я пришла на премьеру фильма с участием моего молодого человека. Увидев на экране, как он целуется, я не смогла справиться с эмоциями: выбежала из кинотеатра и чуть не испортила премьеру своими воплями. Мне было очень больно. Я понимала, что я актриса, он актёр, что это работа, но лично в моей ДНК это не укладывается. С тех пор для себя решила, что никогда не буду своего потенциального мужа ставить в неудобное положение. Так что на экране я ещё и не целуюсь, разве что только в щёчку. У актёров существует масса других способов показать любовь. Это те принципы, за которые я себя уважаю, хотя из-за этого у меня очень много проектов слетало.

— Бывало, что вам на съёмках предлагали выполнить какой-то трюк?

— Как-то прихожу на съёмочную площадку сериала «Час Волкова», а мне говорят: «Люба, ты тут по сюжету бежишь, в тебя врезается машина, и ты отлетаешь». Я тогда была беременной, но никого не хотела ставить об этом в известность и просто сказала: «Нет». Но я на съёмочной площадке никогда не капризничаю, в данном случае просто был весомый повод.

У моей дочери — самый лучший папа

— Хотели бы, чтобы ваша дочь унаследовала вашу профессию?

— Нет. Пока Маша только перешла в 5-й класс. Надо сказать, что она учится лучше, чем я в её возрасте. У неё самый лучший папа на земле, который только может быть. Они просто дышат одним воздухом, всё делают вместе: плавают, катаются на горных лыжах, играют в шахматы, занимаются фехтованием. Это не значит, что я плохая мама, просто я как человек творческий что-то могу забыть, а папа, несмотря на то что у него бизнес, успевает всё контролировать.

— У вас есть какие-то увлечения?

— Я вяжу. Изготовленные собственноручно шерстяные кардиганы дарю подружкам. Ещё мне нравится расшивать одежду, например, джинсовку, бусинами. Получается просто вау! Для меня это своего рода медитация. Я могу поехать по магазинам, чтобы позаимствовать какие-то идеи и тут же отправиться в магазин, чтобы приобрести материалы для воплощения своих замыслов. В моменты творчества до меня невозможно дозвониться, и, пока не доведу до конца свою задумку, я не успокоюсь. А потом у меня довольно сильный характер, и такими занятиями я усиливаю свою женскую сущность. Как мне кажется, мне это добавляет обаяния. Я бы советовала девочкам, которые хотят развить в себе женственность, заниматься подобными делами.

Россия победит

— Вы были в числе тех, кто в соцсети сразу же безоговорочно одобрил спецоперацию, которую проводит Россия.