Премьерные эпизоды мультсериалов «Союзмультфильма»

Премьерные эпизоды популярных мультсериалов «Союзмультфильма» можно будет увидеть в кино

Фото: Кадр из мультсериала "Простоквашино" Кадр из мультсериала "Простоквашино"

Премьеры новых эпизодов популярных мультсериалов «Союзмультфильма» можно будет увидеть на большом экране: 7 июля в российских кинотеатрах стартуют показы первого сборника «СоюзКиноМульт» – совместного проекта киностудии и кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Рассчитанный на широкую семейную аудиторию альманах общей длительностью около 50 минут будет выходить ежемесячно.

Первый киносборник представит новые серии мультсериалов «Простоквашино» («Семицветик»), «Ну, погоди! Каникулы» («Фокусы»), «Оранжевая корова» («Тандем»), «Монсики» («Научный клуб»), «Тайны медовой долины» («Лучшее лекарство»), «Чуч Мяуч» («Настоящее сокровище») и «Енотки» («Расческа»).

«СоюзКиноМульт» – новый для нас формат, мы тщательно подходим к составлению каждого сборника, делая их сбалансированными с точки зрения семейной аудитории, - отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, - Уверена, и для детей, и для их родителей поход в кинотеатр для новой встречи с любимыми героями станет доброй традицией».

Она также добавила, что в состав альманахов «СоюзКиноМульт» будут включены премьерные серии только тех проектов, которые стабильно входят в топ зрительских предпочтений детских телеканалов и онлайн-платформ.

Так, уже не первый год в лидерах рейтингов лауреат государственной премии, а также наград телеканала «Карусель» и Тэфи-kids мультсериал «Простоквашино», а также еще два хедлайнера смотрения – анимационный мюзикл «Енотки» и проект для дошкольников «Оранжевая корова».