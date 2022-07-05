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3 часа назад

Кэмерон ответил на критику длительности его фильмов

Мария Иглина

Режиссер Джеймс Кэмерон ответил на критику людей, которые обвиняют его в создании длинных фильмов. Об этом сообщает Empire.

Кэмерон ответил на критику длительности его фильмов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Люди ноют из-за продолжительности фильма, хотя сами сидят и смотрят телевизор восемь часов подряд… Я даже знаю, как будет выглядеть эта часть рецензии: "Мучительно длинный трехчасовой фильм…" Это похоже на: "Черт возьми, дайте мне перерыв". Я видел, как мои дети сидят и смотрят пять часовых серий подряд, не отвлекаясь",

— ответил Кэмерон.

Он также отметил, что во время просмотра фильма зритель может отвлечься от сеанса, например, пойти в туалет:

"В этой парадигме должен произойти сдвиг, ведь это нормально просто встать и пойти в туалет [во время фильма]".

Известно, что сиквел "Аватар: Путь воды" будет длиться около трех часов.

Ранее выяснилось основное место съемок второй части "Дюны".

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