Кэмерон ответил на критику длительности его фильмов

"Люди ноют из-за продолжительности фильма, хотя сами сидят и смотрят телевизор восемь часов подряд… Я даже знаю, как будет выглядеть эта часть рецензии: "Мучительно длинный трехчасовой фильм…" Это похоже на: "Черт возьми, дайте мне перерыв". Я видел, как мои дети сидят и смотрят пять часовых серий подряд, не отвлекаясь",