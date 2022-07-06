Жуткие наказания, которым подвергали рабынь из «Великолепного века»

Создатели основанного на исторических событиях сериала «Великолепный век» в свое время постарались впечатлить зрителей роскошью жизни в гареме. Однако будни в султанском дворце на самом деле мало походили на восточную сказку.

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Попав в Топкапы, каждая девушка могла надеяться на то, чтобы стать госпожой. Именно так калфы утешали рабынь, которые тяжело переживали из-за своей незавидной участи. В первом эпизоде «Великолепного века» Александра, будущая Хюррем-султан, мечтала только об одном: сжечь дотла османский ад и погубить падишаха Сулеймана. И лишь амбиции и внезапно вспыхнувшая любовь к повелителю изменили планы русской наложницы.

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Однако история Хюррем (реальная и представленная в сериале) — это скорее исключение из правил. На самом деле далеко не всем одалискам удавалось хотя бы раз увидеть государя. Жизнь таких невольниц состояла из каждодневной рутины, за которую им платили жалование.

Разумеется, за непослушание девушек наказывали. И порой весьма жестоко. В сериале мы видели, как Хюррем за неповиновение и нарушение традиций заключали в темницу, лишали ужина, а также отправляли в ссылку. И если бы не любовь Сулеймана, кто знает, как бы закончилась жизнь Роксоланы. Ведь в своем стремлении добиться цели Хюррем часто демонстрировала такое дерзкое поведение, что в какой-то момент умудрилась настроить против себя почти всех сестер возлюбленного и его мать.

Согласно установленному порядку, Валиде-султан могла подвергнуть непокорную рабыню нескольким наказанием. К примеру, в третьем сезоне сериала «Великолепный век» новая управляющая гаремом Афифе-хатун приказала привязать нарушивших покой рабынь к палке, чтобы евнухи нанесли им по босым подошвам ног определенное количество ударов фалакой. После такой кары провинившиеся еще долго с трудом передвигались.

Известны и другие жестокости, считающиеся у османов чем-то само собой разумеющимся. Яд, подставы, избиения — это не все, на что могли пойти хозяйки гарема или фаворитки султана, чтобы кому-то преподнести урок. До наших дней дошли сведения о нескольких изощренных казнях, включая заключение в кожаном мешке. Весь ужас состоял в том, что к приговоренной девушке запускали змею. Такая смерть была очень мучительной.