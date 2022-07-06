Лучшие фильмы со Сталлоне

Культовый актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне отмечает день рождения — 6 июля ему исполняется 76 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием звезды, которые должен посмотреть каждый.

Фото: Кадр из фильма "Рэмбо: Первая кровь" Кадр из фильма "Рэмбо: Первая кровь"

«Рокки» (1976)

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Рокки Бальбоа — человек-легенда, упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Ему наплевать на боль и травмы, он всегда идет до самого конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость. Главную роль в фильме исполнил Сильвестр Сталлоне.

Кадр из фильма "Рокки"

«Рэмбо: Первая кровь» (1982)

Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни Рэмбо путешествует по стране, но попадает случайно в тюрьму. Теперь он объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Главную роль в фильме исполнил Сильвестр Сталлоне.

Кадр из фильма "Рэмбо: Первая кровь"

«Танго и Кэш» (1989)

Соперничающие друг с другом копы Танго и Кэш обладают одной общей чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого. В главных ролях: Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел.

«Разрушитель» (1993)

В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом Сан-Анджелес. Официальные власти тогда начинают искать полицейского 90-х годов, который смог бы одержать верх над преступником. В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс и Сандра Буллок.

«Рокки Бальбао» (2006)

После смерти жены Рокки решает вернуть на ринг для боев местного значения с боксерами в легком весе. Но когда он соглашается выступить против действующего чемпиона-тяжеловеса Мэйсона Диксона, пресса неожиданно проявляет к возвращению Рокки пристальный интерес.

Кадр из фильма "Рокки Бальбао"

«План побега» (2013)