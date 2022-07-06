Как странная француженка покорила Голливуд

Французская актриса и мастер перевоплощений Ева Грин отмечает день рождения — 6 июля ей исполняется 42 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, от которых сложно оторваться.

Фото: Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин» Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»

«Мечтатели» (2003)

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Трое молодых людей дни и ночи напролет смотрят фильмы и не выходят из дома… Кино стало их жизнью, сначала это простое влечение, потом — сложная паутина психологических и сексуальных отношений на фоне беспорядков на улицах Парижа. В главных ролях: Ева Грин, Майкл Питт и Луи Гаррель.

«Царство небесное» (2005)

Драма Ридли Скотта о кузнеце-бастарде Бэлиане, которого родной отец перед смертью посвящает в рыцари. Вместе с его отрядом крестоносцев он идет в Иерусалим. В главных ролях: Орландо Грин, Ева Грин, Дэвид Тьюлис, Лиам Нисон и другие.

«Казино Рояль» (2006)

Джеймс Бонд вступает в поединок с финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но генеральное сражение против него можно выиграть лишь силой ума, и не на поле боя, а на зеленом сукне казино «Рояль». В главных ролях: Дэниел Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен, Джуди Денч и другие.

Кадр из фильма "Казино Рояль"

«Трещины» (2009)

Внимание загадочной преподавательницы по плаванию мисс Джи переключается на новую ученицу Фиамму, приехавшей из Испании. Противостояние девочек и ставшей изгоем иностранки, а также запутанные отношения с мисс Джи в конечном итоге приводят в трагедии… Главную роль в фильме исполнила Ева Грин.

Кадр из фильма "Трещины"

«Последняя любовь на Земле» (2010)

Атмосферная драма о конце света с потрясающим дуэтом Юэна МакГрегора и Евы Грин о том, как выжить без органов чувств. По сюжету Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда становится ясно, что близится апокалипсис, герои понимают — им не прожить друг без друга…

«Странные дети мисс Перегрин» (2016)