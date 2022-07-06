Режиссер Дмитрий Давыдов закончил съемки фильма "Граница"

Кинокомпания "Кинологистика" объявила о завершении съёмок оригинального фольк-хоррора "ГРАНИЦА" (The Fence) по сценарию Дмитрия Давыдова – одного из ярчайших представителей феномена якутского кинематографа, победителя "Кинотавра" с фильмом "Пугало".
"Съемки "Границы" прошли хорошо, мы отсняли прекрасный материал, хоть было и немало сложностей. Дело в том, что фильм был снят в период белых ночей, а наша история наполовину ночная, было непросто ловить темное время суток. Кроме того в республике был введен режим ЧС в связи с угрозой пожаров, мы долго получали согласие на проведение съемок, ведь в нашем фильме есть экшн-сцены с применением огня, но мы справились, не навредив природе",
- рассказал о съемках режиссер Дмитрий Давыдов.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в хорроре пойдет речь о столкновении отца и дочери с потусторонними силами, обитающими в якутском лесу. Главные роли в фильме достались Вячеславу Шатненко ("Холодное золото", "И снова здравствуйте!"), дебютантке Лилиане Петровой и Еве Кузьменко ("Проклятый Хомус").
"Это моя первая главная роль в полном метре, в жанровом кино, когда по сюжету героев немного, все очень сконцентрировано, на актерах колоссальная нагрузка. Сцены фильма мы снимали по хронологии и будто бы раскачивали этот маховик все 14 смен. И это настоящее событие, что волшебным образом все совпало и сложилось",
- поделился впечатлениями от съемок Вячеслав Шатненко.
А актриса Ева Кузьменко отмечает:
"Я очень давно мечтала поработать с Дмитрием Давыдовым, ведь он известен не только в Якутии, но и в России. Это большое счастье попасть в команду таких профессионалов. У меня очень непростая роль, но этим она и интересна. В фильме я появляюсь в четырех образах, которые раскрывают мою загадочную героиню".
Съемки проходили в диких лесах Якутии в июне-июле. Оператор-постановщик: Иван Семёнов ("Пугало", "Нелегал", "Холодное золото"). Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев. По его словам, картина продолжает открывать Якутию для зрителей всей планеты, в ней много якутских красот, завораживающей природы, настоящего чувства, веры, любви, искренности. Это не просто хоррор - это глубокая история об отношениях отца и дочери, которая тронет каждого родителя.
"Сейчас, после окончания съемок, могу сказать, что поработав с Давыдовым и его командой, я увидел, что такое съемки в экстремальных условиях, мы оказались наедине с местными духами в классной команде профессионалов, которым любое дело по плечу. Это очень мощная сила. У нас впереди множество интересных задач: мы входим в монтажный период, затем в тонировочный и финальное озвучание. Мы будем представлять картину прежде всего на зарубежных рынках, у нас высокие амбиции",
- рассказывает Анатолий Сергеев.
Фильм снят полностью на английском языке, это первый подобный опыт для якутского кино, и будет ориентирован на международный прокат. Релиз запланирован на 2023 год.