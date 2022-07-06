Режиссер Дмитрий Давыдов закончил съемки фильма "Граница"

"Съемки "Границы" прошли хорошо, мы отсняли прекрасный материал, хоть было и немало сложностей. Дело в том, что фильм был снят в период белых ночей, а наша история наполовину ночная, было непросто ловить темное время суток. Кроме того в республике был введен режим ЧС в связи с угрозой пожаров, мы долго получали согласие на проведение съемок, ведь в нашем фильме есть экшн-сцены с применением огня, но мы справились, не навредив природе",