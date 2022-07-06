Фильм «Сердце Пармы» по книге Иванова покажут в октябре

Премьеру фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова, покажут в кино 6 октября 2022 года. Об этом сообщила кинокомпания Star Media на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Дистрибьютор изменил дату начала российского проката исторической драмы „Сердце Пармы“. Премьера должна была состояться 21 апреля. Фильм выйдет на экраны 6 октября»,

— сообщили в кинокомпании.

Премьеру фильма уже переносили. Изначально на широкие экраны фильм должен был выйти в конце 2020 года, потом показ перенесли на 2021 год. Но выхода так и не состоялось.