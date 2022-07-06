Режиссер «Гарри Поттера» снимет драму о фармацевтах

Режиссер Дэвид Йейтс, снявший четыре серии «Гарри Поттера» и три серии «Фантастических тварей», возглавит новый проект, рассказывающий о карьере девушки-фармацевта.
Сегодня стало известно, что к съемочной группе присоединятся Эмили Блант и Крис Эванс. Блант исполнит главную роль – матери-одиночки, которая устраивается в практически разорившуюся аптеку во Флориде. Сценарий был написан Дэвидом Йейтсом по мотивам произведения Уэллса Тауэра (еженедельник The New Yorker в 2010 году включил Тауэра в двадцатку лучших современных писателей США). Текст был приобретён Netflix за рекордные $50 миллионов.
Съемки начнутся в августе. Ожидается, что фильм будет напоминать «Игру на понижение», «Аферу по-американски» и «Волка с Уолл-стрит».