Режиссер «Гарри Поттера» снимет драму о фармацевтах

Сегодня стало известно, что к съемочной группе присоединятся Эмили Блант и Крис Эванс. Блант исполнит главную роль – матери-одиночки, которая устраивается в практически разорившуюся аптеку во Флориде. Сценарий был написан Дэвидом Йейтсом по мотивам произведения Уэллса Тауэра (еженедельник The New Yorker в 2010 году включил Тауэра в двадцатку лучших современных писателей США). Текст был приобретён Netflix за рекордные $50 миллионов.