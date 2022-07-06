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1 час назад

Создатели «Очень странных дел» снимут новую экранизацию аниме «Тетрадь смерти»

Чемпионат.com

По данным Deadline, создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер основали компанию Upside Down Pictures и уже работают сразу над несколькими проектами.

Создатели «Очень странных дел» экранизируют «Тетрадь смерти»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пожалуй, самой крупной будущей премьерой может стать сериальная экранизация культового аниме «Тетрадь Смерти». Оно рассказывает про школьника, который получает в свои руки загадочную тетрадь, с помощью которой он убивает опасных преступников. В ситуацию вмешиваются японская полиция, Интерпол и лучший детектив в мире под псевдонимом L. Аниме считается одним из лучших представителей в жанре.

Также Upside Down Pictures займётся спин-оффом и пьесой по «Очень странным делам», сериалом по «Талисману» Стивена Кинга и новым шоу от создателей экранизации «Темного кристалла». Каких-либо дат выхода у проектов нет — известно, что проекты выйдут на Netflix.

Фильмы,Стивен Кинг,Netflix,Интерпол,
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