Создатели «Очень странных дел» экранизируют «Тетрадь смерти»

Пожалуй, самой крупной будущей премьерой может стать сериальная экранизация культового аниме «Тетрадь Смерти». Оно рассказывает про школьника, который получает в свои руки загадочную тетрадь, с помощью которой он убивает опасных преступников. В ситуацию вмешиваются японская полиция, Интерпол и лучший детектив в мире под псевдонимом L. Аниме считается одним из лучших представителей в жанре.