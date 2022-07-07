Из неплохих стать лучшими: обзор мультфильма «Плохие парни»

Как вы могли понять из нашего недавнего материала — для просмотра стал доступен мультфильм «Плохие парни» от студий DreamWorks Animation и Universal Pictures. За основу взяли серию детских книг Аарона Блейби, итоговый результат поразит детей и западёт во взрослые сердечки.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Как мультфильм это сделает? Тлум.Ру рассказывает в своём обзоре. Спойлеров минимум, с шутками — как получится.

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О чём?

Главные герои — банда плохишей. Мистер Волк — обаяшка, очаровашка и двигатель сюжета, внезапно обнаруживающий, что ему оказывается нравится слушать похвалу, стоит сделать нечто хорошее. Мистер Змей — его Лучший Друг № 1, ненасытный хищник, старающийся держать между членами банды дистанцию, всё из-за чрезмерно хрупкого сердца. Мисс Тарантула — технический гений, обожающая стиль и друзей. Мистер Акула — театрал, пробующий себя в разных амплуа, кроме мороженого обожает ещё и переигрывать. И Мистер Пиранья — маленький и удаленький помощник, страдающий от некоторых особенностей огранизма.

Теперь вы их всех знаете. И эта команда грабителей, вечно наводящих шорох своим появлением, получает шанс исправиться. Делать они это будут под присмотром профессора Мармелада и губернатора Дианы Лисингтон.

Ну-у, вот так завязочка. Свора плохишей находится под перевоспитанием — разве это что-то действительно новое. Конечно, нет. И, конечно, вам следует обратить на мультфильм особое внимание. Почему — рассказываем, по пунктам.

№ 1: Это экшн + комедия + драма + детектив

Намешано всего и сразу, — ваша первая и логичная мысль. Как бы не так. Экшн-сцены понравятся фанатам франшизы «Человек-паук: Через вселенные» (тизер второй части, надеемся, не пропустили?) — вечный драйв, необычная частота кадра и приятная для глаза картинка.

Комедия заключается в положении героев, к примеру, спасение морских свинок заканчивается гигантским зажором для Мистера Змея. Или же эффектное исчезновение с мероприятия, где кое-что благополучно украдено, не происходит и все остаются в дураках. Заодно комедия происходит и в диалогах, это сложно передать — остаётся смотреть. И если вы вспомнили об «11 друзьях Оушена», то здесь найдётся как минимум одна отсылка, внимательно слушайте.

Драма — куда без неё? Даже в самом простеньком мультфильме обязательно найдётся причина немного погрустить. Здесь на постаменте причин поводов для такого — дружба Волка и Змея. Не будем долго распинаться, одно понятно точно: заденет за живое всех, у кого хоть раз возникали проблемы со своими друзьями навек. И не говорите нам, что вы умудрились стать счастливчиками и обойти подобную неприятность.

Детектив-то откуда? Помните, что сюжет создаётся не из одной ветки повествования. Вот Волк хочет стать хорошим, команда негодует, у них ничего не получается, Мармелад подбадривает всех — но особенно Волка, и это важный момент, — Диана же смиренно ждёт, хотя особой веры в возможность переучиться не испытывает. И вот, кстати, некий метеорит в форме сердца. Из-за него и начинается некоторое количество проблем. Кто виноват? Всё гениальное просто, вы догадаетесь быстрее, чем сюжет к этому подведёт.

№ 2: Для фанатов «Зверополиса» и «Ральфа»

Чудное смешение обычных людей и антропоморфных животных будто бы толком не раскрыто, да и надо ли тратить хронометраж на подобное? Всё просто — есть люди, есть и животные. Есть хорошие, а есть не очень, вы про них, вообще-то, и смотрите. Дизайн персонажей и динамика между ними нет нет, да напомнит про Джуди и Ника или про Ральфа и Ванилопу. И лишь в хорошем смысле слова. Тем более, принимать персонажей смутно отсылающих образами к давним любимчикам в разы проще.

№ 3: Для всей семьи

Мы не устанем мы повторять: мультфильмы не только для детей. Конкретно этот выглядит как идеальный выбор для семейного просмотра. Взрослые полюбуются слаженной работой (которой порой не хватает на настоящей работе), дети порадуются шуточкам и милейшим героям, хищники в итоге выглядят на удивление мило и безобидно, их не хочется бояться.

Вместе взрослые и младшие зрители пронаблюдают, как воплотили троп найдённой семьи. Эта тема вряд ли в ближайшем будущем перестанет заставлять сердца зрителей трепетать.

Бонус:

Мультфильм — наглядное пособие по тому, как на душу и поступки человека, или в данном случае животного, влияют ласковые и добрые слова, похвала и одобрение позитивных действий и такого же действия на мир. Терапевтический эффект гарантируем, никто ещё не развалился от возможность похвалить чьи-то заслуги.

Итог: