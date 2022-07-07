На большие экраны вышел китайский мультфильм «Побег из космоса»

В российский прокат вышел китайский мультипликационный фильм «Побег из космоса», режиссёром которого выступила Линь Хуэйда («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей»). Над сюжетом работали Вань Цинь («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей»), Рэйчел Сюй («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей», «Стражи терракоты», «Тайна парка развлечений») и Цзян Линь.

Фото: Кадр из мультфильма «Побег из космоса» Кадр из мультфильма «Побег из космоса»

После встречи с пришельцем Эви медведь Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может исполнять желания силой мысли. В благодарность герой решает помочь Эви найти давно покинутый его народом земной город и победить пиратов, которые хотят захватить власть во Вселенной.