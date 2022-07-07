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32 минуты назад

На большие экраны вышел китайский мультфильм «Побег из космоса»

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышел китайский мультипликационный фильм «Побег из космоса», режиссёром которого выступила Линь Хуэйда («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей»). Над сюжетом работали Вань Цинь («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей»), Рэйчел Сюй («Братья Медведи: Тайна трёх миров», «Побег из джунглей», «Стражи терракоты», «Тайна парка развлечений») и Цзян Линь.

На большие экраны вышел китайский мультфильм «Побег из космоса»
Фото: Кадр из мультфильма «Побег из космоса»Кадр из мультфильма «Побег из космоса»

После встречи с пришельцем Эви медведь Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может исполнять желания силой мысли. В благодарность герой решает помочь Эви найти давно покинутый его народом земной город и победить пиратов, которые хотят захватить власть во Вселенной.

Продюсированием картины, мировая премьера которой состоялась 1 февраля 2022 года, занимались Хуан Цзыянь («Офис», «Охотники за головами», «Тень») и Сюй Тяньфу («Лучшие дни», «Затерянные в России»). Кассовые сборы восьмого фильма серии о Братьях Медведях составили около 148,5 миллиона долларов.

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