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2 часа назад

3 хоррора, которые оказались прокляты

Мира Маркина

На съемках фильмов ужасов нередко происходят необъяснимые вещи, но порой некоторые инциденты настолько пугающие, что не по себе становится даже скептикам. Подробнее о картинах, которые пощекотали нервы съемочной группе – в материале "Рамблера".

3 хоррора, которые оказались прокляты
Фото: Кадр из фильма "Омен"Кадр из фильма "Омен"

"Омен", 1976

Кадр из фильма "Омен"

Картина является культовой в своем жанре, но ее съемки могли дорого обойтись всем причастным к фильму. В первый съемочный день режиссер Ричард Доннер попал в автокатастрофу, а затем на отель, в который он заселился, напали террористы.

В самолет, в котором летел исполнитель главной роли Грегори Пек, попала молния. То же самое произошло с самолетом сценариста Дэвида Зельцера.

"Ворон", 1994

Кадр из фильма "Ворон"

Сын Брюса Ли Брэндон, исполнивший главную роль в картине, погиб прямо на съемочной площадке. Во время съемок одного из эпизодов партнер по картине выстрелил в Брэндона холостым патроном. Но в стволе пистолета застряла заглушка, которую никто на съемочной площадке изначально не заметил. Она сработала как настоящая пуля – прошла сквозь живот актера и застряла в позвоночнике. После этого Ли умер от потери крови.

"Шесть демонов Эмили Роуз", 2005

По словам актрисы Дженнифер Карпентер, которой досталась главная роль, на съемках хоррора постоянно происходили странные и пугающие вещи. Например, в гостиничном номере артистки по ночам самопроизвольно включалась песня Alive группы Pearl Jem. То же самое происходило с актрисой Лорой Линни, только в ее номере сам по себе включался телевизор.

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