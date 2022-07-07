Что известно о новом «Аватаре»

В одном из интервью режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что, возможно, откажется от создания последних фильмов о жизни на планете Пандора. Что известно о судьбе «Аватара», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Аватар-2" Кадр из фильма "Аватар-2"

В середине декабря (16 числа, если быть точнее) в мировой прокат выйдет «Аватар-2» — первый из сразу четырех сиквелов самого кассового фильма всех времен (премьера третьей картины намечена на 2024-й, четвертой — на 2026-й, пятой — на 2028-й).

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Названия новых частей пока держатся в строгом секрете, но кое что о них уже известно. По словам Джеймса Кэмерона, «главной темой сиквелов станет семья».

«Фильмы расскажут о том, на что Салли и Нейтири готовы пойти, чтобы сохранить и обезопасить своих родных»,

— признался режиссер. Создатель картин также отметил, что фильмы будут масштабней — и по количеству персонажей, и относительно сюжета, и в плане детализации и разнообразия мира.

Кадр из фильма "Аватар-2"

Однако не все так радужно: в интервью Empire Кэмерон рассказал, что возможно отдаст бразды правления в другие руки и возьмется за новые проекты.

«Фильмы «Аватар» в некотором роде всепоглощающие. У меня есть и другие интересные проекты, которые я разрабатываю. Возможно, со временем я захочу передать эстафету режиссеру, которому доверяю, чтобы я мог заняться чем-то другим. А может, и нет, я не знаю»,

— заявил режиссер.

Напомним, сюжет «Аватара: Путь воды» будет развиваться спустя четырнадцать лет после событий первого фильма. В сиквеле расскажут о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются захватить планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур и другие. В «Аватаре» также появятся Кейт Уинслет и Клифф Кертис. Известно, что съемки проходили в Новой Зеландии, и на них использовался огромный резервуар с водой — на 900 тыс. галлонов (или около 3,5 млн литров). Кстати, многим из актеров пришлось тренироваться с опытными дайверами и проходить специализированные курсы, чтобы научиться свободно нырять.