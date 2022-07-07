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29 минут назад

Студия Sony может заняться разработкой новой трилогии о Человеке-пауке с Холландом

Слово и Дело

Журналист Джефф Снайдер заявил, что студия Sony планирует перезапуск трилогии о Человеке-пауке. Кинокомпания не намерена прощаться с актером Томом Холландом.

Sony может заняться разработкой новой трилогии о Человеке-пауке
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам Снайдера, студия хочет и в будущем разрабатывать историю Человека-паука. Журналист также добавил, что контракт сХолландом о продлении еще не подписан, но руководство компании уже составляет документ. По некоторым данным, но новая трилогия находится в разработке с ноября 2021 года.

Официально студия еще не подтвердила подобную информацию.

Фильмы,Том Холланд,
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