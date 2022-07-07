Sony может заняться разработкой новой трилогии о Человеке-пауке

По словам Снайдера, студия хочет и в будущем разрабатывать историю Человека-паука. Журналист также добавил, что контракт сХолландом о продлении еще не подписан, но руководство компании уже составляет документ. По некоторым данным, но новая трилогия находится в разработке с ноября 2021 года.