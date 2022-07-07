Костюм Бэтмена продают на аукционе за $40 тысяч

Костюм Джорджа Клуни из фильма "Бэтмен и Робин" 1997 года вошел в список лотов, которые будут выставляться на аукционе Heritage Auctions. Об этом пишет Complex.
Начальная цена костюма Бэтмена составила $40 тыс. По мнению Джо Маддалены, исполнительного вице-президента аукционного дома, этот костюм является "самым известным" и в то же время "самым печально известным костюмом Бэтмена из когда-либо созданных".
Отличительная особенность этого костюма - выступающие соски. По этой причине на наряд Бэтмена обрушилось много критики после выхода фильма, режиссером которого стал Джоэл Шумахер. Комментировал это решение костюмеров много лет спустя и Тим Бертон - режиссер фильмов "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".
"[Тогда] они пошли другим путем. В этом-то и забавный момент. Но потом я подумал: "Подождите минутку. Ты жалуешься на меня, что я слишком странный, слишком мрачный, а потом приделываешь соски к костюму? Серьезно?"
- сказал Бертон в интервью Empire в прошлом месяце.