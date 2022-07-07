Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
15 минут назад

Костюм Бэтмена продают на аукционе за $40 тысяч

Газета.Ru

Костюм Джорджа Клуни из фильма "Бэтмен и Робин" 1997 года вошел в список лотов, которые будут выставляться на аукционе Heritage Auctions. Об этом пишет Complex.

Костюм Бэтмена продают на аукционе за $40 тысяч
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Начальная цена костюма Бэтмена составила $40 тыс. По мнению Джо Маддалены, исполнительного вице-президента аукционного дома, этот костюм является "самым известным" и в то же время "самым печально известным костюмом Бэтмена из когда-либо созданных".

Отличительная особенность этого костюма - выступающие соски. По этой причине на наряд Бэтмена обрушилось много критики после выхода фильма, режиссером которого стал Джоэл Шумахер. Комментировал это решение костюмеров много лет спустя и Тим Бертон - режиссер фильмов "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

"[Тогда] они пошли другим путем. В этом-то и забавный момент. Но потом я подумал: "Подождите минутку. Ты жалуешься на меня, что я слишком странный, слишком мрачный, а потом приделываешь соски к костюму? Серьезно?"

- сказал Бертон в интервью Empire в прошлом месяце.

Фильмы,Бэтмен возвращается,Бэтмен и Робин,Бэтмен,Джоэл Шумахер,Джордж Клуни,Тим Бертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители