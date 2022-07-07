«Маша и Медведь» обгоняет по популярности мультфильмы Disney

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» , созданный студией «Анимаккорд», пользуется огромной популярностью в Венгрии, заявил политический аналитик Миклош Кевехази.Ранее появилась информация о кассовых сборах последних мультфильмах Disney . Оказалось, что картины американской студии потерпели фиаско из-за пропаганды нетрадиционных ценностей. По мнению Кевехази, это «четкий сигнал» компаниям. На фоне этого у западных зрителей возрос интерес к российским лентам.

«Примечательно, что российская анимационная картина "Маша и медведь" бьет все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии»,

Мультсериал появился в 2009 году и сразу стал хитом. Маша и Медведь стали любимыми героями не только в России, но и в Европе и Азии.