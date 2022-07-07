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1 час назад

Аналитик Кевехази: «Маша и Медведи» обгоняет по популярности мультфильмы Disney на Западе

Слово и Дело

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь», созданный студией «Анимаккорд», пользуется огромной популярностью в Венгрии, заявил политический аналитик Миклош Кевехази.Ранее появилась информация о кассовых сборах последних мультфильмах Disney. Оказалось, что картины американской студии потерпели фиаско из-за пропаганды нетрадиционных ценностей. По мнению Кевехази, это «четкий сигнал» компаниям. На фоне этого у западных зрителей возрос интерес к российским лентам.

«Маша и Медведь» обгоняет по популярности мультфильмы Disney
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

«Примечательно, что российская анимационная картина "Маша и медведь" бьет все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии»,

— цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Мультсериал появился в 2009 году и сразу стал хитом. Маша и Медведь стали любимыми героями не только в России, но и в Европе и Азии.

Фильмы,Маша и Медведь,Walt Disney,
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