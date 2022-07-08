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1 час назад

Риз Уизерспун и Уилл Феррелл поженятся в комедии Amazon

Inc-News

Риз Уизерспун и Уилл Феррелл поженятся в комедии AmazonУ картины ещё нет названия, однако на неё претендовали многие другие стрим-платформы и киностудии.

Риз Уизерспун и Уилл Феррелл поженятся в комедии Amazon
Фото: Inc-NewsInc-News

Николас Столлер выступит постановщиком и сценаристом новой комедии, премьера которой состоится на сервисе Amazon. Авторы проекта пока не разглашают подробности сюжета, но имена двух актёров уже назвали — Риз Уизерспун и Уилл Феррелл сыграют супружескую пару.

Но не только они будут молодожёнами в фильме. Создатели фильма задумали две свадьбы, которые будут сыграны в один день и в одной и той же локации.Картина может выйти в прокат 30 сентября текущего года.

Фильмы,Николас Столлер,Уилл Феррелл,Риз Уизерспун,Amazon,
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