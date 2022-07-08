Netflix профинансирует фильм о Людовике XV с Деппом

Знаменитый актер Джонни Депп примет участие в съемках полнометражного фильма о Людовике XV, в котором сыграет самого французского короля. Режиссером фильма выступит Майвенн Ле Беско, которая также исполнит в картине роль мадам дю Барри – любовницы короля. Информацию сообщает Bloomberg.

Предполагается, что фильм выйдет в прокат во французских кинотеатрах в 2023 году. Через 15 месяцев кинолента будет доступна на Netflix France. Пока не известно, будет ли фильм доступен по всему миру. Продюсеры фильма комментировать проект отказались.