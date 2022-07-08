В прокат вышел документальный фильм о Джейн Биркин

На российские большие экраны вышла биографическая картина «Джейн глазами Шарлотты», главной героиней которой стала 75-летняя британо-французская актриса, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и исполнительница Джейн Биркин («Чудовище», «Фотоувеличение», «Смерть на Ниле», «Не упускайиз виду», «Бассейн», «Слоган», «Он начинает сердиться, или Горчица бьёт в нос», «Взбесившийся барашек», «Зло под солнцем», «Джейн Б. глазами Аньес В.», «Дивертисмент», «Очаровательная проказница», «Дочь солдата никогдане плачет», «Голова матери», «Рожденный дважды»), секс-символ 80-х годов прошлого столетия.
Кассовые сборы картины составили 175,5 тысячи долларов. Сценаристом, режиссером и продюсером фильма выступила 50-летняя британо-французская актриса Шарлотта Генсбур, дочь Джейн Биркин («Обещание на рассвете», «21 грамм», «Джейн Эйр», «Наука сна», «Маленькая воровка», «Отверженные», «Десять процентов», «Нюрнберг», «Дерзкая девчонка», «Джейн Б. глазами Аньес В.», «И свет во тьме светит», «Как жениться и остаться холостым», «Меня там нет», «Меланхолия», «Нимфоманка») и поэта, певца, композитора Сержа Генсбура.
Я задумала посмотреть на тебя так, как никогда не смотрела и не осмеливалась посмотреть». — говорит Шарлотта Генсбур своей матери Джейн Биркин в начале картины.
Известно, что Генсбур, муза 66-летнего датского режиссёра Ларса фон Триера («Догвилль», «Танцующая в темноте», «Рассекая волны», «Европа», «Идиоты», «Королевство»), является обладательницей Серебряной премии Каннского кинофестиваля. Этот фильм — режиссерский дебют актрисы. Его мировая премьера состоялась 7 июля 2021 года.
В рамках работы над фильмом «Джейн глазами Шарлотты» женщины посетили знаковые для их семьи места, обсудили материнство, воспитание детей, принятие старения, отношения Биркин с Сержем Генсбуром, одиночествои скоротечность времени.