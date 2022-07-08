В прокат вышел документальный фильм о Джейн Биркин

На российские большие экраны вышла биографическая картина «Джейн глазами Шарлотты», главной героиней которой стала 75-летняя британо-французская актриса, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и исполнительница Джейн Биркин («Чудовище», «Фотоувеличение», «Смерть на Ниле», «Не упускайиз виду», «Бассейн», «Слоган», «Он начинает сердиться, или Горчица бьёт в нос», «Взбесившийся барашек», «Зло под солнцем», «Джейн Б. глазами Аньес В.», «Дивертисмент», «Очаровательная проказница», «Дочь солдата никогдане плачет», «Голова матери», «Рожденный дважды»), секс-символ 80-х годов прошлого столетия.

Фото: Кадр из фильма «Смерть на Ниле» Кадр из фильма «Смерть на Ниле»

Я задумала посмотреть на тебя так, как никогда не смотрела и не осмеливалась посмотреть». — говорит Шарлотта Генсбур своей матери Джейн Биркин в начале картины.

Известно, что Генсбур, муза 66-летнего датского режиссёра Ларса фон Триера («Догвилль», «Танцующая в темноте», «Рассекая волны», «Европа», «Идиоты», «Королевство»), является обладательницей Серебряной премии Каннского кинофестиваля. Этот фильм — режиссерский дебют актрисы. Его мировая премьера состоялась 7 июля 2021 года.