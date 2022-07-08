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1 час назад

3 заблуждения, которыми нас пичкают хорроры

Мира Маркина

Фильмы ужасов кишат мифами и стереотипами, которые принимают на веру наивные зрители. "Рамблер" выбрал несколько самых популярных заблуждений и объяснил, почему они не имеют ничего общего с реальностью.

3 заблуждения, которыми нас пичкают хорроры
Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов"Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Франкештейн – чудовищный монстр

Описывая крайне неприятного внешне человека, люди нередко восклицают: "Ну и Франкенштейн!". Однако в романе Мэри Шелли Виктор Франкенштейн был вполне симпатичным юношей: молодой студент из благородной швейцарской семьи, в образе которого не было ничего отталкивающего. Нелицеприятное нечто, которое создал Франкенштейн, в романе звали чудовищем. Имени у него не было.

Оборотнями и вампирами становятся после укуса

В современных фильмах и книгах люди превращаются в оборотней и вампиров через укус – подобно тому, как передается бешенство. Но создатели оригинальных фольклорных историй не знали о том, что в слюне могут содержаться патогены, поэтому их герои превращались в вампиров и оборотней иначе.

Например, ликантропы и упыри становились такими из-за мистических сил. А колдуны превращались в оборотней после того, как натерлись волшебными мазями или надели шкуру волка.

Вампирами часто становились покойники, через трупы которых перепрыгивали кошка или собака. Самоубийцы, которых отлучили от церкви и похоронили за священной землей кладбища, также могли стать вурдалаками.

Человека можно пополам разрезать проволокой

В "Пункте назначения", "Пираньях", "Повороте не туда", "Корабле-призраке" и других фильмах ужасов герои нередко лишаются жизни из-за встречи с проволокой или тросом. Тонкая стальная нить рассекает тело пополам, после чего труп разваливается на части.

Вот только в реальной жизни такая смерть невозможна. Проводом, который движется на большой скорости, можно рассечь тело, перебить кости или сломать шею, но отделить голову от торса или туловище от таза не выйдет.

Фильмы,Поворот не туда,Пункт назначения,Пираньи,Виктор Франкенштейн,Мэри Шелли,
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