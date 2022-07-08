3 заблуждения, которыми нас пичкают хорроры

Фильмы ужасов кишат мифами и стереотипами, которые принимают на веру наивные зрители. "Рамблер" выбрал несколько самых популярных заблуждений и объяснил, почему они не имеют ничего общего с реальностью.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Франкештейн – чудовищный монстр

Описывая крайне неприятного внешне человека, люди нередко восклицают: "Ну и Франкенштейн!". Однако в романе Мэри Шелли Виктор Франкенштейн был вполне симпатичным юношей: молодой студент из благородной швейцарской семьи, в образе которого не было ничего отталкивающего. Нелицеприятное нечто, которое создал Франкенштейн, в романе звали чудовищем. Имени у него не было.

Оборотнями и вампирами становятся после укуса

В современных фильмах и книгах люди превращаются в оборотней и вампиров через укус – подобно тому, как передается бешенство. Но создатели оригинальных фольклорных историй не знали о том, что в слюне могут содержаться патогены, поэтому их герои превращались в вампиров и оборотней иначе.

Например, ликантропы и упыри становились такими из-за мистических сил. А колдуны превращались в оборотней после того, как натерлись волшебными мазями или надели шкуру волка.

Вампирами часто становились покойники, через трупы которых перепрыгивали кошка или собака. Самоубийцы, которых отлучили от церкви и похоронили за священной землей кладбища, также могли стать вурдалаками.

Человека можно пополам разрезать проволокой

В "Пункте назначения", "Пираньях", "Повороте не туда", "Корабле-призраке" и других фильмах ужасов герои нередко лишаются жизни из-за встречи с проволокой или тросом. Тонкая стальная нить рассекает тело пополам, после чего труп разваливается на части.