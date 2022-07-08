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1 час назад

Фильм "Паразиты" выйдет в повторный прокат

Газета.Ru

В российских кинотеатрах вновь покажут южнокорейский фильм "Паразиты". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм "Паразиты" выйдет в повторный прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина, которая вышла на экраны в 2019 году, завоевала четыре премии "Оскар" и стала лауреатом "Золотой Пальмовой ветви". Проект режиссера Пон Джун Хо стал первым, кто сумел выиграть эту номинацию на Каннском фестивале. Также "Паразиты" стал самым кассовым неголливудским фильмом в российском прокате (109,1 млн руб.).

В центре сюжета - бедная семья из четырех человек. Однажды одному из героев подворачивается возможность подработать в зажиточной семье, и главные герои цепляются за нее, стараясь при этом выжать максимум из предоставленного шанса. Увидеть фильм можно будет с 4 августа. Пока нет точного списка городов и кинотеатров, где будут транслировать проект.

Фильмы,Оскар,
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