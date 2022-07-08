Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру после выхода части «Миньоны: Грювитация». Об этом сообщает Deadline.

Последний мультфильм вышел в конце июня и уже собрал 247 миллионов долларов. Проект, созданный Крисом Меледандри, стал крупнейшей анимационной франшизой всех времен. Уже вышло пять частей, релиз первой состоялся в 2010 году.