Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
38 минут назад

Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов

Lenta.ru

Анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру после выхода части «Миньоны: Грювитация». Об этом сообщает Deadline.

Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Последний мультфильм вышел в конце июня и уже собрал 247 миллионов долларов. Проект, созданный Крисом Меледандри, стал крупнейшей анимационной франшизой всех времен. Уже вышло пять частей, релиз первой состоялся в 2010 году.

В России лента «Миньоны: Грювитация» не вышла в прокат. 2 марта стало известно, что кинокомпания Universal Pictures отменила запланированные премьеры своих фильмов в России. Это произошло из-за начала военной спецоперации, пояснили в компании.

Фильмы,Гадкий я,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители