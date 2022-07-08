В российских кинотеатрах снова покажут «Паразитов»

Триллер режиссера Пон Джун Хо рассказывает о бедной семье из четырех человек, которая «паразитирует» за счет других. Однажды сыну выпадает возможность подработать репетитором в состоятельной семье Пак. Вместе с собой он приводит в дом работодателей своих родителей и сестру, которые представляются водителем, горничной и учителем искусств. Главные роли исполнили актеры Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ёджон, Пак Со Дам, Пак Со Джун и Чхве У Сик.