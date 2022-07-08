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2 часа назад

Фильмы для тех, кто на выходных планирует уйти в отрыв

Мира Маркина

Для тех, кому не хватает драйва и ярких эмоций этим летом, «Рамблер» собрал классные фильмы, после которых точно не захочется сидеть на месте.

Фильмы для тех, кто на выходных планирует уйти в отрыв
Фото: Кадр из фильма "В активном поиске" Кадр из фильма "В активном поиске"

«Mamma Mia!» (2008)

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Мюзикл с песнями группы ABBA о девушке по имени Софи, которая собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, но она не знает, кто он. Девушка находи дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим…

Кадр из фильма "Mamma Mia!"

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Культовая комедия о приключениях компании друзей, которые решили оторваться в городе грехов — в Лас-Вегасе. Правда, теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло на мальчишнике: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр и почему у одного из них нет зуба. В одной из главных ролей снялся Брэдли Купер.

Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

«Отвязные каникулы» (2012)

Четыре студентки, которые дружат еще со школьной скамьи, грабят кафе ради отпуска на весенних каникулах. Им в этом помогает весьма сомнительный тип, торговец запрещенными веществами и оружием, знакомство с которым приносит девочкам массу острых ощущений. В главных ролях неоновой драмы Джеймс Франко, Селена Гомес, Ванесса Хадженс, Эшли Бенсон и Рэйчел Корин.

Кадр из фильма "Отвязные каникулы"

«В активном поиске» (2016)

Главная героиня временно расстается с парнем и пускается в свободное плавание на пару с новой подругой, которая показывает ей мир пьяных вечеринок и спонтанных знакомств. В главных ролях Дакота Джонсон и Ребел Уилсон!

Кадр из фильма "В активном поиске"

«Взрослые игры» (2017)

Криминальная комедийная драма с Зои Дойч в роли бесстыжей и бесстрашной девушки, готовой на любые выходки, лишь бы почувствовать настоящую взрослую жизнь. Для этого у нее есть две веселые подруги, одно необычное хобби и целая страна, но все меняется, когда отчим знакомит ее со своим сыном.

Кадр из фильма "Взрослые игры"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Ромком с Энди Сэмбергом, покоривший критиков, о бездельнике Найлзе и сестре невесты Саре, которые заходят в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживают, что на календаре снова 9 ноября. Смогут ли они выбраться из праздничного Дня Сурка?

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"
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