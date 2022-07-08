Аналитик заявил о мировом успехе "Маши и медведя"

Российский анимационный сериал "Маша и медведь" пользуется огромной популярностью в Венгрии, заявил политический аналитик Миклош Кевехази. Подробнее об этом эксперт рассказал в беседе с изданием "ПолитРоссия".
"Недавно был представлен приквел анимационного фильма "История игрушек" (Toy Story) — "Лайтер". Картина потерпела огромный провал в прокате. Мультфильм при бюджете порядка $200 млн за первые три недели показов собрал всего чуть более $100 млн",
— поделился Кевехази.
Что же касается мультфильма "Маша и медведь", то, по словам эксперта, картина побила все рекорды:
"Примечательно, что российская анимационная картина "Маша и медведь" бьет все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии".