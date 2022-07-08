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13 минут назад

«Тор: Любовь и гром» может стать самой громкой премьерой после «Человека-паука»

Чемпионат.com

8 июля во всём мире стартовал прокат фильма «Тор: Любовь и гром» — четвёртой части приключений бога Асгарда. Аналитики тем временем уже предрекают картине рекордный старт по итогам первого уикенда, ссылаясь на внушительные сборы в $ 29 млн на превью-показе.

«Тор» может стать самой громкой премьерой после «Человека-паука»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Эксперты считают, что за первый уикенд «Тор 4» соберёт $ 150 млн в США и около $ 300 млн в мире, тем самым фильм займёт вторую строчку в списке самых кассовых премьер в эпоху пандемии. Первую, само собой, занимает «Человек-паук: Нет пути домой», который за первые выходные выручил около $ 600 млн.

Важную роль в сборах должны сыграть зрительская оценка и сарафанное радио — скорее всего, именно они помешали второму «Доктору Стрэнджу» добраться до миллиардных сборов. В России «Тор: Любовь и гром», к сожалению, так и не вышел из-за ухода Disney с рынка нашей страны.

Фильмы,Доктор Стрэндж,Walt Disney,
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