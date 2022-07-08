Умер актер из "Твин Пикс" Ленни фон Долен

=Американский актер Ленни фон Долен, сыгравший Гарольда Смита в сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-2017), умер в возрасте 63 лет.
"Мир потерял великолепного человека 5 июля",
- написала в четверг сестра актера на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Агент актера в пятницу подтвердил его смерть журналу Variety. О причине смерти не сообщается.
Фон Долен также снимался в фильме "Один дома 3" (Home Alone 3, 1997). Его дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Нежное милосердие" (Tender Mercies, 1983).