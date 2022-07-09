10 фильмов, которые можно посмотреть с ребенком летом

Лето для школьников — синоним «безделья», ведь каникулы даны для отдыха, но никак не для учебы. Многие родители из года в год озадачены вопросом: «Что делать, если ребенок за 3 месяца забудет всю учебную программу и впустую потратит столько времени?» Ответ прост — совместить приятное с полезным! Конечно, уговорить современного школьника взять в руки книгу практически невозможно, а вот «что-нибудь» посмотреть — легко! Совместно с образовательной компанией MAXIMUM Education редакция «Летидор» подготовила подборку полезных и классных сериалов и фильмов для школьников на лето.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

«Романовы», 2013

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Документальная драма, посвященная правлению династии Романовых. Картина из восьми серий рассказывает об истории знаменитого рода царей, особенностях самодержавия, судьбе главных правителей и становлении российского государства.

«1812: Уланская баллада», 2012

Сериал снят в формате исторической реконструкции и призван воссоздать атмосферу событий военного времени с высокой степенью достоверности. Сюжет наполнен изобилием карт и схем передвижения войск, в повествовании попутно раскрываются биографические факты наиболее выдающихся личностей эпохи.Отдельное внимание уделяется элементам интерьера, военных костюмов, а также природным ландшафтам.

«Годунов», 2018

Популярный российский сериал, который рассказывает о жизни четы Годуновых с момента правления Ивана Грозного до вступления на престол Михаила Романова.

«Эпидемия», 1995

Центральная тематика киноленты действительно актуальна в наши дни. Картина снята по мотивам книги Ричарда Престона «Горячая зона».

В центре сюжета — история о смертельном вирусе, который захватывает один из городов Калифорнии.Художественные фильмы о распространении неизвестных вирусов и микроорганизмов — отличная возможность узнать о том, как появляются эпидемии, почему их так сложно остановить и что для этого нужно сделать. В общем, почти как полноценный урок биологии!

«Война и мир», 1965

Как много тех, кто начинал читать роман Л. Н. Толстого, но так и не добирался до финала. Отличная возможность все-таки познакомиться с романом — посмотреть кино. Снятый в 1965 году фильм Сергея Бондарчука с одноименным названием попал в книгу рекордов по просмотрам и получил премию «Оскар».

«Ромео + Джульетта», 1996

Фильм, снятый австралийским кинорежиссером Базом Лурманом, переносит героев из Средневековья в современность. Верона здесь не маленький итальянский городок, а крупный мегаполис, да и бои на мечах уже не те — их заменили гангстерские перестрелки. Остались лишь главные герои, которые проживают одну из самых печальных историй в мировой литературе.Ироничная интерпретация вечной классики в современных реалиях привлекает внимание подростков, ведь такое вряд ли покажут на уроках литературы.

«Герой нашего времени», 2006 год

Сериал, снятый по мотивам романа М. Ю. Лермонтова, создает иллюзию погружения во времена XIX века. Элементы сюжета выстроены в хронологическом порядке, что во многом отличает картину от книги. Создателям удалось передать лермонтовскую атмосферу через образы героев и их диалоги.

«Подранки», 1976

Подранки — птицы с подбитым крылом. Драматическая история о детях-сиротах, взросление которых выпало на времена Великой Отечественной войны. Роли главных героев в картине сыграли воспитанники детских домов. Фильм о нелегкой судьбе и самом страшном и тяжелом — войне в жизни ребенка.

«Сто дней после детства», 1975

Советский фильм о подростковом взрослении, «открытии» мира и становлении личности. Лето, лагерь, дружба и любовь — именно в этот момент герои фильма делают шаг в новую жизнь, прощаясь с детством. Картина Сергея Соловьева идеально подходит для вечернего семейного просмотра.

«Расправь крылья», 2019