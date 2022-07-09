Фильм «Рейв в Иране» о том, как живет молодежь под санкциями

"Рейв в Иране" — это документальный фильм про двух диджеев, которых постоянно забирает полиция за занятия музыкой. В стране музыкантам приходится скрываться, так как законы не предполагают подобных развлечений. "Рамблер" расскажет о фильме подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

По современному Тегерану с чайными садами и золотыми закатами едут двое молодых парней, Ануш и Араш. Они нервно курят и всматриваются в темноту, выискивая полицию. В багажнике они везут запрещенные вещи, но не алкоголь или наркотики, а диджейский пульт с колонками.

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Оба помнят заготовленную легендуу про свадьбу родственника, на случай если их снова заберут в тюрьму. Ребята — подпольные диджеи, которые играют хаус и регулярно проводят секретные вечеринки. Никто не знает точный адрес грядущей тусовки, никто не знает, когда она случится снова. Местных девушек просят взять хиджаб на случай внезапного рейда. В Иране работает полиция нравов, которая запрещает не только танцы, но, кажется, и саму молодость.

Немка Сюзанна Майерс снимала этот фильм на камеру и на айфон через карман с дыркой, карты памяти прятала в лифчике и вывозила из страны за деньги через посредников. Ее фильм — не хроника самых закрытых вечеринок планеты. Это самый настоящий тур по Ирану, в котором вы видите не только красивые виды города, но и узнаете о болях местной молодежи.

В стране все строго и действует цензура. Надписи на английском запрещены, изображения западной культуры тоже, женщин в музыкальных группах быть не должно, исполнять можно только классическую музыку, которую утвердило правительство. Но в качестве афтепати всегда остается тюрьма.

Главные герои понимают, что дальше жить в таком ритме просто невозможно. Ведь тюрьма — это холод, взятки и избиения. Поэтому нужно что-то решать. В такой ситуации приглашение на EDM-фестиваль в Цюрихе выглядит чудом. Особенно, когда из страны могут просто не выпустить.