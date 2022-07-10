Пореченков снимется в новом фильме Шахназарова

"Я с нетерпением жду начала этой работы, - поделился Пореченков. - Мне кажется, мы за время репетиций нашли общий контакт, понимание, у нас сходятся взгляды. Думаю, это будет большая интересная работа, у которой может быть продолжение. В календарном плане пока стоит 18 июля как начало съемок".