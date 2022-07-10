Пореченков снимется в новом фильме Шахназарова

Популярный российский актер Михаил Пореченков приступит к съемкам в фильме режиссера Карена Шахназарова. Об этом артист рассказал на шестом фестивале нового российского кино "Горький fest", передает ТАСС.
В картине он исполнит роль известного писателя Владимира Гиляровского. Вторую главную роль исполнит Константин Крюков. Ранее режиссер картины Карен Шазназаров рассказывал ТАСС, что начинает работать над новым фильмом по мотивам произведений Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля. В основу сюжета ляжет серия очерков Гиляровского "Москва и москвичи", которая соединится с фрагментами из рассказов Артура Конан Дойля.
"Я с нетерпением жду начала этой работы, - поделился Пореченков. - Мне кажется, мы за время репетиций нашли общий контакт, понимание, у нас сходятся взгляды. Думаю, это будет большая интересная работа, у которой может быть продолжение. В календарном плане пока стоит 18 июля как начало съемок".
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