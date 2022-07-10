Рецензия на мультфильм "Морской монстр"

На Netflix вышел мультфильм «Морской монстр», снятый режиссером «Моаны» и «Города героев» Крисом Уильямсом. Это приключенческая история в духе Жюля Верна и Р. Л. Стивенсона — про девочку, которая присоединяется к команде охотников за океаническими чудовищами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему «Морской монстр» заслуживает стать новыми «Пиратами Карибского моря».

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

Мейзи Брамбл — сирота с большой неусидчивостью и еще большей страстью к приключениям. Когда-то давно ее родители служили охотниками на морских чудищ на борту легендарного "Монарха"; как тут принято выражаться, "жили великой жизнью и умерли великой смертью". Мейзи мечтает продолжить их дело: каждый ребенок в империи знает, что нет занятия достойнее, чем истребление гигантских созданий, населяющих моря.

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Однажды девочка тайком пробирается на "Неумолимый", главный охотничий корабль современности, и неожиданно становится частью команды, которая как раз взялась за охоту на страшнейшего из левиафанов — красного ревуна. Вскоре, впрочем, выясняется, что не все из прочитанного Мейзи в книжках на самом деле правда. В этом она убеждается, оказавшись в компании юного Джейкоба Холланда — правой руки капитана "Неумолимого" Кроу.

"Морской монстр" — это, что называется, проект мечты. Кинематографист Крис Уильямс, работавший на мультфильмах Disney еще со времен "Мулан" и сидевший в режиссерском кресле "Города героев" и "Моаны", давным-давно мечтал снять что-нибудь приключенческое — в классическом духе "Двадцати тысяч лье под водой". А еще заглядывался на старинные карты — те, где в неизведанных областях изображали причудливых созданий, призванных, видимо, форсировать манящий эффект терра инкогнита. Однако в Disney он не видел смысла на этот счет даже заикаться, поскольку был уверен, что в компании его заставят класть приключенческую историю на комедийные рельсы. Этого ему делать ни в коем случае не хотелось.

Тут бы возразить и припомнить Уильямсу ту же "Планету сокровищ", вполне подходящую под описание, несмотря на "диснеевский" лейбл, но, наверное, не будем спорить с человеком, который уже снял для этих людей один мультфильм про девочку, бороздящую морские просторы в компании излишне самоуверенного лихача. Как бы то ни было, в итоге Уильямс постучался к "антиподу" Disney — Netflix. Так появился восьмой по счету полнометражный мультфильм, сделанный домашним подразделением стриминга Netflix Animation (первым три года назад стал "Клаус"). А Уильямсу впервые выпала возможность сделать все на свой вкус без необходимости делить с кем-то режиссерскую власть.

В результате "Морской монстр" — не просто великолепный мультик, но и яркая демонстрация того, чего мы в скором времени рискуем лишиться. На фоне падения акций Netflix после публикации квартального отчета в апреле, из которого выяснилось, что стриминг потерял 200 тысяч подписчиков, в анимационном отделе компании началось невесть что: главу студии Фила Ринду уволили, несколько проектов отменили, многие сотрудники, которые изначально приходили за беспрецедентной творческой свободой, так и не увидев чего-то похожего, разбрелись по студиям-конкурентам.

А лишаться такого ужасно не хочется: для современных детей "Морской монстр" вполне может стать тем же, чем для детей нулевых стали "Пираты Карибского моря" (и в меньшей, к сожалению, степени упомянутая "Планета сокровищ"). Здешний незамысловатый, но увлекающий сюжет разворачивается в потрясающе выдуманном мире, осязаемом, наполненном ощущением размаха и простора. В этом главное достоинство "Морского монстра" — и его главное сходство с "пиратской" франшизой, которая сильнее всего поражала изобретательностью и богатством выдумок (и по-прежнему поражает). И из которой Уильямс явно свистнул все, что плохо приколочено. Впрочем, не будем его за это судить — спишем на цитирование, тем более что оно начинается уже в открывающей сцене. К тому же хорошо воровать тоже надо уметь: (не) см. х/ф "Бендер".

Это, стоит заметить, главное достоинство "Монстра" — но не единственное. Уильямс не только искусно воспроизводит заветы Жюля Верна и Р. Л. Стивенсона, но и аккуратно вписывает их в 2022 год. 10-15 лет назад это был бы, что называется, "мультфильм для мальчиков". Сегодня "Морской монстр" — мультфильм для всех, потому что до Голливуда вроде бы дошло, что любовь к опасным приключениям (по крайней мере, в виде захватывающих историй) может наблюдаться у лиц всех гендеров. Да даже и не 10-15: в 2018 году проект анонсировался под заголовком "Джейкоб и морской монстр", и изначально, по всей видимости, главной героини, которая легко смещает весь фокус с анимационной реинкарнации Уилла Тернера на себя, то ли вовсе не было, то ли она ничего не смещала. Что, конечно, не слишком вяжется со сказкой, проповедующей терпимость и осознанность — и призывающей отказаться от ненависти к незнакомому.