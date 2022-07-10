Вайтити раскритиковал режиссерские версии фильмов

"Режиссерские версии не очень хороши. Я смотрел многие режиссерские версии — они отстойные и никуда не годятся. Режиссеров иногда нужно контролировать. Представьте, если бы я сказал: "Хотите посмотреть мою режиссерскую версию? Она длится четыре с половиной часа". Это не очень хорошо. Будет много перерывов на чашку чая, и вы даже не будете ставить фильм на паузу",