Вайтити раскритиковал режиссерские версии фильмов

Поклонники актера, режиссера и сценариста Тайки Вайтити просили его снять режиссерскую версию боевика "Тор: Любовь и гром". В интервью NME Вайтити раскритиковал саму идею создания режиссерских версий, назвав их "отстойными".
"Режиссерские версии не очень хороши. Я смотрел многие режиссерские версии — они отстойные и никуда не годятся. Режиссеров иногда нужно контролировать. Представьте, если бы я сказал: "Хотите посмотреть мою режиссерскую версию? Она длится четыре с половиной часа". Это не очень хорошо. Будет много перерывов на чашку чая, и вы даже не будете ставить фильм на паузу",
— прокомментировал режиссер.