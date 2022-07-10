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13 минут назад

Вайтити раскритиковал режиссерские версии фильмов

Мария Иглина

Поклонники актера, режиссера и сценариста Тайки Вайтити просили его снять режиссерскую версию боевика "Тор: Любовь и гром". В интервью NME Вайтити раскритиковал саму идею создания режиссерских версий, назвав их "отстойными".

Вайтити раскритиковал режиссерские версии фильмов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Режиссерские версии не очень хороши. Я смотрел многие режиссерские версии — они отстойные и никуда не годятся. Режиссеров иногда нужно контролировать. Представьте, если бы я сказал: "Хотите посмотреть мою режиссерскую версию? Она длится четыре с половиной часа". Это не очень хорошо. Будет много перерывов на чашку чая, и вы даже не будете ставить фильм на паузу",

— прокомментировал режиссер.

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Фильмы,Бэтмен,
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