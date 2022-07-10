Режиссер фильма «Клерки» защитил Marvel от нападок Скорсезе

«Вы спрашиваете у парня, снявшего "Славных парней", что он думает о "Человеке-пауке"? И что вы ожидаете от него услышать? Он очень серьезный режиссер, а еще он человек определенного возраста, который привык к определенным вещам. Так что вас не должны удивлять его ответы»,