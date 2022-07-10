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39 минут назад

Режиссер фильма «Клерки» Смит защитил Marvel от нападок Скорсезе

Слово и Дело

Режиссер фильма «Клерки» Кевин Смит высказался об отношении своего коллеги Мартина Скорсезе к лентам по комиксам.

Режиссер фильма «Клерки» защитил Marvel от нападок Скорсезе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кинодеятель защитил проекты студии Marvel. Скоркезе заявил, что он не оценил картины Marvel о супергероях. Однако Смит со словами коллеги не согласился. Режиссер считает, что у каждого человека разные вкусы, поэтому он призвал поклонников творчества Скорсезе не расстраиваться из-за его мнения насчет комиксов.

«Вы спрашиваете у парня, снявшего "Славных парней", что он думает о "Человеке-пауке"? И что вы ожидаете от него услышать? Он очень серьезный режиссер, а еще он человек определенного возраста, который привык к определенным вещам. Так что вас не должны удивлять его ответы»,

— заявил Смит в бе седе с Forbes.

Кроме того, Смит отметил, что на подобные вопросы можно отвечать уклончиво, чтобы не обидеть мнения поклонников. По словам режиссера, часто журналисты подобными способами пытаются поймать собеседника в ловушку.

Фильмы,Славные парни,Кевин Смит,Мартин Скорсезе,
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