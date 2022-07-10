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15 часов назад

В Москве вырос спрос на российское кино

Inc-News

В Москве вырос спрос на российское кино
Фото: Inc-NewsInc-News

В Москве вырос спрос на российское киноЖители же некоторых других городов — Воркуты, Магадана — чаще смотрят зарубежные картины. Источник фото: @rawpixel.com/freepik.comПроведено исследование кинематографических предпочтений россиян из 240 городов. В ходе исследования они сделали выбор между российским кино и зарубежным.Замдиректор компании MediaHills Дмитрий Колесов поделился этими данными с корреспондентом ТАСС. Результаты приятно удивляют — среди москвичей оказалось больше всего любителей отечественных картин."Это город, в котором наибольший спрос на российское кино у зрителя", — отметил Колесов, говоря о столице. На втором месте оказались жители столицы культурной — петербуржцы тоже часто смотрят российские фильмы. Любят их и в ещё ряде городов, в числе которых Саров, Кострома, Великий Новгород.

Фильмы,Дмитрий Колесов,
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