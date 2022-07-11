Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
6 минут назад

С Томом Крузом уже говорили про создание «Топ Ган 3»

Чемпионат.com

Вторая часть «Топ Ган» прогремела в кинотеатрах спустя 36 лет после оригинала, однако продолжение может появиться пораньше. По словам актёра Майлза Теллера, он уже разговаривал с Томом Крузом о третьей части.

С Томом Крузом уже говорили про создание «Топ Ган 3»
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

По его словам, сам бы он с огромным удовольствием вернулся к роли сына Ник «Гуса» Брэдшоу.

Однако тут всё зависит от Тома Круза. Я разговаривал с ним об этом [третьем фильме]. Посмотрим, во что это выльется.

«Топ Ган: Мэверик» вышел в мае и показал рекордные сборы — спустя почти два месяца проката фильм заработал свыше $ 1,1 млрд. Это самый кассовый фильм Тома Круза и один из лучших результатов в истории кинематографа. Иронично, что крупные кинокомиксы на фоне классического боевика показали себя куда слабее.

Спустя почти два месяца «Мэверик» продолжают активно показывать в кинотеатрах и общая касса всё ещё заметно увеличивается. Премьера в цифре ожидается в конце августа.

Фильмы,Мэверик,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители