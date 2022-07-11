Отреставрированная версия "Кин-дза-дза!" выйдет в прокат

Версия фантастической трагикомедии "Кин-дза-дза!" (1986) режиссера Георгия Данелии, отреставрированная для формата "4К", 28 июля выйдет на экранах 250 российских кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала "Мосфильм. Золотая коллекция".
В пресс-службе уточнили, что снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в точных красках и звуке, задуманных режиссером.
"Лично я вообще впервые в жизни буду смотреть "Кин-дза-дза!" на большом экране, от и до, не отрываясь от сюжета. Просмотры по телевизору не в счет. Мы вроде как видели это миллион раз, а на самом деле не видели. Но что еще важнее - не видели эти, сегодняшние мы",
- говорит директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.
Премьера двухсерийной трагикомедии с музыкой Гии Канчели состоялась в 1986 году, главные роли в ней исполнили Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе и другие артисты. Советский фантастический фильм получил спецприз "За изобразительную концепцию" на фестивале в Рио-де-Жанейро, а режиссер Данелия - спецприз жюри Международного кинофестиваля "Фантаспорту".
Ранее был назван самый кассовый советский фильм в повторном прокате в 2022 году.