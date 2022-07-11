Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
44 минуты назад

Отреставрированная версия "Кин-дза-дза!" выйдет в российский прокат

Газета.Ruиещё 1

Версия фантастической трагикомедии "Кин-дза-дза!" (1986) режиссера Георгия Данелии, отреставрированная для формата "4К", 28 июля выйдет на экранах 250 российских кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Отреставрированная версия "Кин-дза-дза!" выйдет в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В пресс-службе уточнили, что снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в точных красках и звуке, задуманных режиссером.

"Лично я вообще впервые в жизни буду смотреть "Кин-дза-дза!" на большом экране, от и до, не отрываясь от сюжета. Просмотры по телевизору не в счет. Мы вроде как видели это миллион раз, а на самом деле не видели. Но что еще важнее - не видели эти, сегодняшние мы",

- говорит директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.

Премьера двухсерийной трагикомедии с музыкой Гии Канчели состоялась в 1986 году, главные роли в ней исполнили Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе и другие артисты. Советский фантастический фильм получил спецприз "За изобразительную концепцию" на фестивале в Рио-де-Жанейро, а режиссер Данелия - спецприз жюри Международного кинофестиваля "Фантаспорту".

Ранее был назван самый кассовый советский фильм в повторном прокате в 2022 году.

Фильмы,Леван Габриадзе,Станислав Любшин,Иван Кудрявцев,Гия Канчели,Юрий Яковлев,Георгий Данелия,Евгений Леонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители