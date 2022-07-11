Отреставрированная версия "Кин-дза-дза!" выйдет в прокат

"Лично я вообще впервые в жизни буду смотреть "Кин-дза-дза!" на большом экране, от и до, не отрываясь от сюжета. Просмотры по телевизору не в счет. Мы вроде как видели это миллион раз, а на самом деле не видели. Но что еще важнее - не видели эти, сегодняшние мы",