Триллер Бекмамбетова вошел в Топ-10 фильмов Netflix

Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" попал Топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix.

Картина снята по одноименному комиксу Марка Миллара. Премьера состоялась 12 июня 2008 года в Лондоне. Почему картина 14-летней давности попала в топ, неизвестно.

Фильм Бекмамбетова получил две номинации на "Оскар" – за лучший звук и лучший монтаж звука.