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3 часа назад

Триллер Бекмамбетова вошел в Топ-10 фильмов Netflix

Мира Маркина

Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" попал Топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix.

Картина снята по одноименному комиксу Марка Миллара. Премьера состоялась 12 июня 2008 года в Лондоне. Почему картина 14-летней давности попала в топ, неизвестно.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой и Морган Фримен. Эпизодическая роль в картине досталась Константину Хабенскому.

Фильм Бекмамбетова получил две номинации на "Оскар" – за лучший звук и лучший монтаж звука.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван самый популярный сериал июня 2022 на Netflix.

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