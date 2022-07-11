Триллер Бекмамбетова вошел в Топ-10 фильмов Netflix

Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" попал Топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix.
Картина снята по одноименному комиксу Марка Миллара. Премьера состоялась 12 июня 2008 года в Лондоне. Почему картина 14-летней давности попала в топ, неизвестно.
Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой и Морган Фримен. Эпизодическая роль в картине досталась Константину Хабенскому.
Фильм Бекмамбетова получил две номинации на "Оскар" – за лучший звук и лучший монтаж звука.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван самый популярный сериал июня 2022 на Netflix.