Чадов представил фильм на фестивале «Горький fest»

Алексей Чадов представил фильм «Своя война. Шторм в пустыне» на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Показ прошел в киноцентре «Рекорд». (12+)
В этом фильме известный актёр выступил не только как исполнитель главной роли, но и как режиссёр и сценарист. Так что фильм можно назвать дебютным.
«Своя война. Шторм в пустыне» – необычное продолжение известной картины Алексея Балабанова «Война», в которой Чадов сыграл главную роль – многие критики считают этот фильм одним из лучших в его карьере. Но если жанр ленты Балабанова – драма, то Чадов снял боевик, в котором сыграли Виктор Сухоруков, Кристина Асмус, Виталий Кищенко, Ола Кейру, Джалил Асретов и другие актёры.
На встрече со зрителями Алексей рассказал, что был в Нижнем Новгороде зимой и представлял его как город русских зим. А сегодня был впечатлён чудесной погодой, невероятной энергетикой города и его бесподобными закатами. Рассказывая о фильме, актер и режиссер признался, что может говорить о нём часами. Встречу Чадов начал с вопроса к нижегородцам – смотрели ли они фильм «Война» Балабанова, и был удовлетворён множеством рук в зрительном зале.
«Три года назад, на встрече в честь дней Балабанова в Екатеринбурге, был похожий зал, где собрались те, кто участвовал в его фильмах. Приехал и я. Я также стоял на сцене и два часа рассказывал о фильме "Война". Первые ряды все были молодые, я также спросил, кто смотрел фильм, и 85% зрителей подняли руки. И я понял, что фильм живёт! Двадцать лет прошло, новое поколение выросло, а фильм живёт! Его смотрят, его любят, его цитируют, – рассказал Алексей. – После этой встречи я сел в самолёт, и мне самому стало безумно интересно, а что произошло с Иваном за эти двадцать лет? Как и чем он живёт? Если этот герой, придуманный моим другом и учителем Лёшей Балабановым, так долго живёт в народе, то нужно отдать ему справедливость и понять, что с ним произошло. У меня такой единственный фильм. Я приехал в Москву, была зима, февраль, и я сел писать сценарий. Это были два месяца работы. Отправляя его продюсеру Сергею Сельянову я сомневался, нажимать ли кнопку отправки. Для меня это была не цель, а эмоция, эксперимент . И когда он ответил: "Неплохой сценарий, а ты его сам написал?", я понял, что все случилось. Так и получился этот фильм».
Фильм Балабанова вышел на экраны в 2002 году. По сюжету призывник Иван Ермаков отправляется на войну в Чечне, попадает в плен, освобождается, но снова возвращается обратно, чтобы спасти своих. В картине Чадова события повторяются спустя много лет. Повзрослевший и возмужавший Иван снова едет вызволять из плена товарищей. Только на этот раз из сирийского плена. Помимо собственного командира (Виталий Кищенко), герою Чадова нужно спасти и гражданина Чечни по имени Закир (Джалил Асретов). Русскому и чеченцу предстоит забыть о старых ранах, нанесённых Чеченской войной, и вместе сражаться.
«Мы снимали фильм в максимально сложное время. Все сидели на карантине, переживали странной состояние замкнутости. Мы были готовы снимать. Но как снимать Сирию, когда весь мир закрыт? Вот тут то я и почувствовал, что такое большой продюсер – большой папа! Ситуация была патовая. Два месяца до сьёмок, нужны вертолёты, огромная массовка, костюмы. Нужна другая страна! Это утопия – запустить такую картину в такой ситуации. Я звоню и спрашиваю Сергея Михайловича: "Ну что, мы сдаемся?". "Ну почему? Как только выйдем из карантина – сразу начнём!" И мы за два месяца подготовили весь московский блок и всю батальную историю! Это было крутое испытание, а те, кто работал над фильмом – настоящий киноспецназ. Выходили мы тоже сложно, трижды меняли дату выхода из-за ограничений в кинотеатрах, и вот вышли. Прокат закончен, 14 числа фильм будет на Кинопоиске,
– рассказал Чадов.
Алексей признался, что то, что произошло на съёмках, было самым ярким его впечатлением в жизни.
«Все эти годы мои ресурсы не были задействованы. Я не мог реализоваться сполна, так, как я хочу, чтобы рекой лилось творчество. Эта нереализованность в творческом смысле и нашла выход здесь. Я был счастлив, снимая этот фильм, и люблю в нём каждый кадр – знаю фильм наизусть! Люблю музыку, люблю любимых артистов, которые мне доверились и поддерживали меня во всем! Просто люблю!»
– поделился актёр.
Зрители, которые пришли на этот показ, тоже полюбили его фильм и не могли оторваться с первого до последнего кадра. И засыпали автора вопросами.
Алексей объяснил, что для поката фильм очень сократили, но будет и режиссёрская версия, куда войдут вырезанные сцены с Кристиной Асмус, Виктором Сухоруковым и Артёмом Ткаченко, роль которого вообще не вошла в представленный сейчас вариант фильма.
Спросили зрители и о брате Алексея – Андрее, и возможности увидеть их вместе в одном из премьерных фильмов.
«Если будет такой фильм, мы с ним придумаем много интересного. Мы – братья, и для нас нужен как минимум "Двойной удар 2", или "Живой 2". Мы снялись вместе в трёх фильмах, мы уже взрослые – нам по сорок лет, и для совместного фильма нам нужна действительно интересная история, чтобы удивить зрителей»,
– объяснил Алексей.
Зрители долго не отпускали актёра со сцены, фотографировались с ним, брали автографы и звали в Нижний Новгород, чтобы сняться в картине на фоне родного города. Кто знает, быть может их мечта сбудется.