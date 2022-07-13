Чадов представил фильм на фестивале «Горький fest»

«Три года назад, на встрече в честь дней Балабанова в Екатеринбурге, был похожий зал, где собрались те, кто участвовал в его фильмах. Приехал и я. Я также стоял на сцене и два часа рассказывал о фильме "Война". Первые ряды все были молодые, я также спросил, кто смотрел фильм, и 85% зрителей подняли руки. И я понял, что фильм живёт! Двадцать лет прошло, новое поколение выросло, а фильм живёт! Его смотрят, его любят, его цитируют, – рассказал Алексей. – После этой встречи я сел в самолёт, и мне самому стало безумно интересно, а что произошло с Иваном за эти двадцать лет? Как и чем он живёт? Если этот герой, придуманный моим другом и учителем Лёшей Балабановым, так долго живёт в народе, то нужно отдать ему справедливость и понять, что с ним произошло. У меня такой единственный фильм. Я приехал в Москву, была зима, февраль, и я сел писать сценарий. Это были два месяца работы. Отправляя его продюсеру Сергею Сельянову я сомневался, нажимать ли кнопку отправки. Для меня это была не цель, а эмоция, эксперимент . И когда он ответил: "Неплохой сценарий, а ты его сам написал?", я понял, что все случилось. Так и получился этот фильм».