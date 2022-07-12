Какие зарубежные фильмы покажут на кинофестивалях

Например, уже более 200 заявок подано на основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Он состоится осенью 2022 года. В нём примут участие такие страны, как Аргентина, США, Великобритания, Сербия, Индия, Китай, Италия и Океания.

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Программа кинофестиваля станет известна в конце июля – начале августа, мероприятие пройдёт с 26 августа по 2 сентября, говорится в материале РИА «Новости».

Международный кинофестиваль остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля» состоится с 21 по 25 сентября. В мероприятии примут участие международные жюри, гости и картины. Однако из-за санкций было потеряно 80 процентов бюджета фестиваля, который ранее составляли взносы от иностранных заявителей.

В то же время на мероприятие собираются приехать несколько режиссёров и актёров из Турции. Гости из Европы и Азии будут присутствовать в zoom-режиме.

В Санкт-Петербурге с 21 по 28 октября пройдёт Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных, экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Больше всего на мероприятие подано заявок из Франции – 110 картин. Также есть кандидаты из Китая, США, Германии, Испании, Великобритании и других стран.

Международный фестиваль документального кино в Перми «Флаэртиана» состоится с 16 по 22 сентября. На нём ожидаются гости из Турции, Израиля и Финляндии.

В Сочи 18-24 сентября пройдёт первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором покажут сериалы 2022-2023 годов. По вечерам также будут включать полнометражные фильмы.